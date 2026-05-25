Bayram yolculuğu faciayla son buldu: Giresun'da aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

SON PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazada hayatını kaybeden aileye ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. Paylaşımlardan birinde annenin çocuğuna sarıldığı görüntüyle birlikte, "Ölümden korkmuyorum aslında, korktuğum tek şey, onun 'anne' diye seslendiğinde o sesi bulamaması." ifadeleri yer aldı. Bir başka paylaşımda ise ailenin bayram için köye gitmek üzere yola çıktıkları, "Hepimiz haftaya köydeyizzzz. İyi bayramlar" yazdığı görüldü.