Bayram yolculuğu faciayla son buldu: Giresun'da aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Giresun’da yaşanan trafik faciasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Trabzon’un Arsin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Aileden geride kalan sosyal medya paylaşımları ise yürek burktu. Kazada yaralananların tedavisi sürüyor.
- Giresun'da 23 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız (40) ve çocukları Sadem Yağmur (15), Hamza ve Hasan Yıldız, Trabzon'un Arsin ilçesi Konak Mahallesi'nde toprağa verildi.
- Kaza Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde meydana geldi ve aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada yaralanan diğer araçtaki kişilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Ölen ailenin bir kızının bel kırığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde 23 Mayıs'ta yaşanan kazada yaşamını yitiren sürücü Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız (40), çocukları Sadem Yağmur (15), Hamza ve Hasan Yıldız'ın cenazeleri Arsin ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ne getirildi.
AYNI AİLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİLER
Gölcük ve Konak Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından aile fertleri, aynı yerde bulunan aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Cenaze törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"ANLATILABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"
Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, yaşanan acının tarif edilemeyeceğini söyledi.
Sunguroğlu, "Aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor. Talihsiz şekilde 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılacak, ifade edilebilecek bir şey değil bunlar." dedi.
SON PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Kazada hayatını kaybeden aileye ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. Paylaşımlardan birinde annenin çocuğuna sarıldığı görüntüyle birlikte, "Ölümden korkmuyorum aslında, korktuğum tek şey, onun 'anne' diye seslendiğinde o sesi bulamaması." ifadeleri yer aldı. Bir başka paylaşımda ise ailenin bayram için köye gitmek üzere yola çıktıkları, "Hepimiz haftaya köydeyizzzz. İyi bayramlar" yazdığı görüldü.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazadaki diğer araçta bulunan yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Sunguroğlu, "İki amca çocuğu İstanbul'dan yola çıkmışlar. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Ölen ailenin kızının bel kırığı var, yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler. Yola çıkan insanlar, büyük araçların şoförleri dikkatli olsunlar, rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.