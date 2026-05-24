İBB'nin metroya doldurduğu köpekler turisti ısırdı mahkeme faturayı 3 kuruma çıkardı

"İDAREYE HİZMET KUSURU YÜKLER"

İlgili kanun maddelerine atıf yapılan kararda, sahipsiz hayvanların gözetimi, saldırgan olanların eğitilmesi ve bakımevlerinin kurulması gibi görevlerin valilik ile belediyelere ait olduğu hatırlatıldı. Kamu idarelerinin hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek zorunda olduğunun altını çizen mahkeme, konuya "İdarece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olmasının, idareye hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir." sözleriyle işaret etti.