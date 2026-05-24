İBB'nin metroya doldurduğu köpekler turisti ısırdı mahkeme faturayı 3 kuruma çıkardı
İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu’nda başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan İrlandalı turist, açtığı davayı kazandı. İdarelerin hizmet kusuru işlediğine hükmeden mahkeme, başıboş köpeklerin sokaklara bırakılmasıyla kamu sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını vurguladı. Mahkeme, İstanbul Valiliği, İBB ve Fatih Belediyesini toplam 256 bin 713 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Köpek saldırısına uğrayan turist için emsal karar veren mahkeme, yerleşim yerlerinin köpekler için doğal hayat sahası sayılamayacağının altını çizdi.
İstanbul'un en yoğun ulaşım ağlarından Yenikapı Metro İstasyonu'nda başıboş sokak köpeklerinin yarattığı tehlike, yargının verdiği emsal tazminat kararıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İrlandalı turist Samuel Grzywna, metro istasyonunda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
256 BİN LİRA TAZMİNAT
Fatih'teki istasyonda 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen saldırı sonrası Grzywna'nın avukatı harekete geçti. İdarelerin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle tedavi masrafları için 32 bin 472 lira maddi, yaşanan travma karşılığında 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı.
Dava dosyasını inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, kamu kurumlarının ağır kusuru bulunduğunu saptadı. Mahkeme, Grzywna'ya 6 bin 713 lira 40 kuruş maddi, 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 256 bin 713 lira 40 kuruş tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
İBB KÖPEKLERİ METROYA DOLUŞTURDU DİĞER KURUMLAR DA CEZALANDIRILDI
Söz konusu cezanın faturası, başıboş köpek sorununun çözümünde sorumluluğu bulunan üç kuruma kesildi. Tazminat tutarı ile yargılama giderlerinin İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi tarafından üç eşit parçaya bölünerek yasal faiziyle ödenmesi belirlendi.
SOKAĞA BIRAKMAKLA SORUMLULUK BİTMEZ
Mahkemenin gerekçeli kararında, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı güvenlik tehdidine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Yerleşim merkezlerinde toplu halde yaşayan köpeklerin bulunduğu alanların doğal ortam sayılamayacağını vurgulayan mahkeme heyeti, "Evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği açıktır." ifadelerini paylaştı.
"İDAREYE HİZMET KUSURU YÜKLER"
İlgili kanun maddelerine atıf yapılan kararda, sahipsiz hayvanların gözetimi, saldırgan olanların eğitilmesi ve bakımevlerinin kurulması gibi görevlerin valilik ile belediyelere ait olduğu hatırlatıldı. Kamu idarelerinin hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek zorunda olduğunun altını çizen mahkeme, konuya "İdarece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olmasının, idareye hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir." sözleriyle işaret etti.
KURUMLARA YÜZDE 33 KUSUR PAYI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık raporunda, turistin sol bacağının köpek tarafından ısırıldığı, kanamalı cilt bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi.
Olayın meydana geldiği çevredeki köpeklerin denetiminden kurumların sorumlu olduğunu bildiren mahkeme, kararında şu değerlendirmeyi aktardı:
"Olay nedeniyle Valiliğin yüzde 33,3, Büyükşehir Belediyesinin yüzde 33,3 ve İlçe Belediyesinin yüzde 33,3 olmak üzere eşit oranda kusurlarının bulunduğu, davacının uğradığı zararların, kusur sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tazmini gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."