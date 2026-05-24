İslam dünyasından İsrail'e ortak rest: Siyonist Bakan Ben-Gvir'in skandal muamelesine 8 ülekeden sert kınama

Bakanların açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından İşgal altındaki Filistin Topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşılamakta ve en güçlü biçimde kınamakta olduğu belirtilerek:

"Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunmuştur. Bakanlar, Ben-Gvir'in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep etmekte; tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm gözaltındaki kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.