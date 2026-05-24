İslam dünyasından İsrail'e ortak rest: Siyonist Bakan Ben-Gvir'in skandal muamelesine 8 ülekeden sert kınama
İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen sivil aktivistlere yönelik hukuk dışı müdahalelerine karşı İslam dünyası tek ses oldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak deklarasyonla İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in esir alınan sivillere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu dünyaya ilan etti. Bakanlar, sivil katılımcıların kamuoyu önünde kasıtlı olarak aşağılanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak Tel Aviv yönetimine ultimatom verdi.
- Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'ye giden insani yardım filosundaki aktivistlerin İsrail'de gözaltında İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından aşağılayıcı muameleye maruz kalmasını kınadı.
- 8 ülkenin bakanları, Ben-Gvir'in provokasyonlarına son verilmesi ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle hesap vermesi çağrısında bulundu.
- Bakanlar, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililerin İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği yasa dışı ve aşırılıkçı şiddet eylemlerini kınadı.
- Ortak bildiride, Ben-Gvir'in eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde barış çabalarını engellediği belirtildi.
- Bakanlar, gözaltındaki kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasını ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesini vurguladı.
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımlayadı.
Gazze'ye giden insani yardım filosundaki aktivistlerin İsrail'de gözaltına alınması sırasında, aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından maruz kaldıkları aşağılayıcı ve yasa dışı muameleyi en güçlü şekilde kınadı.
8 ülkenin bakanları, Ben-Gvir'in provokasyonlarına son verilmesi ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle hesap vermesi çağrısında bulundu.
Bakanların açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından İşgal altındaki Filistin Topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşılamakta ve en güçlü biçimde kınamakta olduğu belirtilerek:
"Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunmuştur. Bakanlar, Ben-Gvir'in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep etmekte; tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm gözaltındaki kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.
Ortak deklarasyona imza atan ülkeler hangileri?
- Türkiye Cumhuriyeti
- Suudi Arabistan Krallığı
- Mısır Arap Cumhuriyeti
- Katar Devleti
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Ürdün Haşimi Krallığı
- Pakistan İslam Cumhuriyeti
- Endonezya Cumhuriyeti
