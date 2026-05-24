24 Mayıs Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi: Bağdat caddesi saat kaçta açılacak?
İstanbul Anadolu Yakası’nda pazar günü trafiğe çıkacak sürücüler için önemli bir uyarı yayımlandı. Cadde 21K Koşusu organizasyonu kapsamında Bağdat Caddesi ile Maltepe İDO İskelesi arasındaki sahil güzergahı saat 06.30 itibarıyla araç geçişine kapatıldı. Saat 14.00'e kadar sürmesi beklenen kısıtlamalar nedeniyle ulaşıma açık olan D-100 Karayolu, minibüs yolu ve alternatif bağlantı yolları haberimizde.
- 24 Mayıs Pazar günü Cadde 21K Koşusu nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda birçok ana güzergah araç trafiğine kapatılacak.
- Bağdat Caddesi ve sahil şeridi, Pazar günü saat 06.30'dan itibaren araç geçişine kapalı olacak.
- Kapatılan yolların saat 14.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
- Sürücüler için D-100 Karayolu, Minibüs Yolu ve iç mahalle bağlantı yolları alternatif güzergah olarak öneriliyor.
- Toplu taşıma kullanacak vatandaşların İETT ve Metro İstanbul'un anlık duyurularını takip etmeleri istendi.
İstanbul'da hafta sonu trafiğini etkileyecek önemli yol kapanmaları duyuruldu. 24 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Cadde 21K Koşusu nedeniyle Anadolu Yakası'nda birçok ana güzergah geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Özellikle Bağdat Caddesi ve sahil hattını kullanacak sürücüler için alternatif yollar açıklandı.
BAĞDAT CADDESİ VE SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILACAK
Organizasyon kapsamında 24 Mayıs Pazar günü saat 06.30'dan itibaren Bağdat Caddesi ile sahil şeridinin belirli bölümleri araç geçişine kapalı olacak.
Kapanacak güzergah şu şekilde duyuruldu:
- Kızıltoprak Işıklar
- Bağdat Caddesi hattı
- Maltepe İDO İskelesi Işıklar arası sahil güzergahı
Yetkililer sürücülerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğunluk yaşamaması adına alternatif yolları kullanmaları gerektiğini belirtti.
BAĞDAT CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Koşu organizasyonunun tamamlanmasının ardından kapatılan yolların saat 14.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.
Yetkililer, etkinlik süresince özellikle Kadıköy, Göztepe, Bostancı, Kartal ve Maltepe hattında trafik yoğunluğu oluşabileceği uyarısında bulundu.
ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
Pazar günü Anadolu Yakası'nda özel araç kullanacak vatandaşların:
- D-100 Karayolu
- Minibüs Yolu
- İç mahalle bağlantı yolları
üzerinden ulaşımlarını planlamaları öneriliyor.
Toplu taşıma kullanacak vatandaşların ise İETT ve Metro İstanbul tarafından yapılacak anlık duyuruları takip etmeleri istendi.
İSTANBUL'DA PAZAR TRAFİĞİNE DİKKAT
Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ile işe gitmek zorunda olan sürücüler için erken saatlerde yola çıkılması tavsiye edilirken, etkinlik güzergahına yakın bölgelerde park kısıtlamaları uygulanabileceği de bildirildi.
Özellikle sahil hattı boyunca oluşabilecek yoğunluk nedeniyle navigasyon uygulamalarının anlık trafik verilerinin takip edilmesi öneriliyor.