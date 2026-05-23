CANLI YAYIN
Geri

Ege sallandı! Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ege sallandı! Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD son depremler listesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
  • Depremin derinliği 12,4 km olarak belirlendi ve Datça'nın 135,78 km açıklarında gerçekleşti.
  • Ege Denizi ve Balıkesir-Sındırgı hattı en aktif bölgeler olarak öne çıktı.
  • Gökova Körfezi, Dikili ve Yamurgi Adası civarında daha küçük şiddetli depremler meydana geldi.
  • Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Van Gölü'nde de küçük çaplı depremler kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Fotoğraf AFAD X hesabından servis edilmiştir.

📍 23 MAYIS 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

🌊 Ege Denizi / Muğla – İzmir – Bodrum hattı

  • 16:34:18 → M 4.3 | Derinlik: 12.4 km | Datça (135.78 km açık)
  • 15:47:21 → M 1.4 | Gökova Körfezi – Datça
  • 15:09:58 → M 1.1 | Dikili (İzmir)
  • 12:38:21 → M 3.0 | Yamurgi Adası (Amorgos) – Bodrum (124.51 km açık)

🌊 Akdeniz

  • 12:24:46 → M 1.9 | Derinlik: 42.72 km | Dalaman (Muğla)

🏞️ Balıkesir – Sındırgı – Karesi

  • 12:23:17 → M 2.4 | Sındırgı
  • 12:16:42 → M 1.4 | Sındırgı
  • 11:32:58 → M 1.3 | Sındırgı
  • 09:19:22 → M 1.6 | Sındırgı
  • 08:43:45 → M 1.4 | Sındırgı
  • 09:55:41 → M 1.2 | Karesi

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

🌋 Malatya – Adıyaman – Sincik hattı

  • 15:42:16 → M 2.0 | Hekimhan (Malatya)
  • 10:49:46 → M 1.4 | Sincik (Adıyaman)
  • 10:27:13 → M 1.3 | Yeşilyurt (Malatya)
  • 10:10:39 → M 1.0 | Battalgazi (Malatya)
  • 09:23:14 → M 1.2 | Yeşilyurt (Malatya)

🌊 Karadeniz – Bartın

  • 10:55:52 → M 2.4 | Karadeniz – Merkez (Bartın)

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

🏔️ İç Anadolu – Ankara – Amasya – Kütahya

  • 13:31:56 → M 1.3 | Hisarcık (Kütahya)
  • 09:03:27 → M 1.2 | Mamak (Ankara)
  • 08:46:22 → M 1.4 | Merkez (Amasya)

🌊 Van Gölü

  • 15:55:41 → M 1.8 | Adilcevaz (Bitlis)

📊 GENEL ÖZET

  • En büyük deprem: M 4.3 (Ege Denizi – Datça açıkları)
  • Çoğu deprem: küçük şiddetli (M 1.0 – 2.4 arası)
  • En aktif bölge: Ege Denizi ve Balıkesir-Sındırgı hattı
Takvim Kaynak Tercihleri
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
SONRAKİ HABER

CHP’li Başkan’a silahlı saldırı
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler