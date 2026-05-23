Ege sallandı! Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
- Depremin derinliği 12,4 km olarak belirlendi ve Datça'nın 135,78 km açıklarında gerçekleşti.
- Ege Denizi ve Balıkesir-Sındırgı hattı en aktif bölgeler olarak öne çıktı.
- Gökova Körfezi, Dikili ve Yamurgi Adası civarında daha küçük şiddetli depremler meydana geldi.
- Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Van Gölü'nde de küçük çaplı depremler kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
📍 23 MAYIS 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
🌊 Ege Denizi / Muğla – İzmir – Bodrum hattı
- 16:34:18 → M 4.3 | Derinlik: 12.4 km | Datça (135.78 km açık)
- 15:47:21 → M 1.4 | Gökova Körfezi – Datça
- 15:09:58 → M 1.1 | Dikili (İzmir)
- 12:38:21 → M 3.0 | Yamurgi Adası (Amorgos) – Bodrum (124.51 km açık)
🌊 Akdeniz
-
12:24:46 → M 1.9 | Derinlik: 42.72 km | Dalaman (Muğla)
🏞️ Balıkesir – Sındırgı – Karesi
- 12:23:17 → M 2.4 | Sındırgı
- 12:16:42 → M 1.4 | Sındırgı
- 11:32:58 → M 1.3 | Sındırgı
- 09:19:22 → M 1.6 | Sındırgı
- 08:43:45 → M 1.4 | Sındırgı
- 09:55:41 → M 1.2 | Karesi
🌋 Malatya – Adıyaman – Sincik hattı
- 15:42:16 → M 2.0 | Hekimhan (Malatya)
- 10:49:46 → M 1.4 | Sincik (Adıyaman)
- 10:27:13 → M 1.3 | Yeşilyurt (Malatya)
- 10:10:39 → M 1.0 | Battalgazi (Malatya)
- 09:23:14 → M 1.2 | Yeşilyurt (Malatya)
🌊 Karadeniz – Bartın
- 10:55:52 → M 2.4 | Karadeniz – Merkez (Bartın)
🏔️ İç Anadolu – Ankara – Amasya – Kütahya
- 13:31:56 → M 1.3 | Hisarcık (Kütahya)
- 09:03:27 → M 1.2 | Mamak (Ankara)
- 08:46:22 → M 1.4 | Merkez (Amasya)
🌊 Van Gölü
- 15:55:41 → M 1.8 | Adilcevaz (Bitlis)
📊 GENEL ÖZET
- En büyük deprem: M 4.3 (Ege Denizi – Datça açıkları)
- Çoğu deprem: küçük şiddetli (M 1.0 – 2.4 arası)
- En aktif bölge: Ege Denizi ve Balıkesir-Sındırgı hattı
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel