Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davada incelme tamamlandı: İstinaf, cezaları hukuka uygun buldu
Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada istinaf incelemesi tamamlandı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin yerel mahkemenin 32 sanık hakkında verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu. Aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 22 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, dosya Yargıtay’a taşınacak.
Hızlı Özet Göster
- Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı davada yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.
- Mahkeme, otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras dahil 22 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- İstinaf mahkemesi, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve iki görevli hakkında konutu terk etmeme tedbirini kaldırarak yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
- Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce 11 sanığa 34 çocuğa karşı olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet hapis cezası vermişti.
- Dosya, Yargıtay'a temyiz incelemesine gönderilecek.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararları hukuka uygun buldu.
İNCELEME TAMAMLANDI
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatlarının Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 32 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına yönelik itirazına ilişkin incelemesini tamamladı.
Daire, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.
İstinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunan kararlar şöyle sıralandı:
- Yerel mahkemenin 32 sanık hakkında verdiği mahkumiyet ve beraat kararları onandı.
- Aralarında otel sahibi Halit Ergül, Genel Müdür Emir Aras ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 22 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
- Sertifikasyon şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, teknik personel Bayram Ütkü, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir ve mutfak personeli Reşat Bölük hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam etti.
- Sanıklar Ali Ağaoğlu, Doğan Aydın ve Yiğithan Burak Çetin hakkındaki "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı, yerlerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
- Mutfak personeli Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkındaki beraat kararları hukuka uygun bulundu.
- İstinaf başvuruları esastan reddedildi.
- Dosyanın Yargıtay'da temyiz incelemesine gönderilmesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ekim 2025'te kararını açıklamıştı. Otel sahibi Halit Ergül, Genel Müdür Emir Aras ile belediye ve itfaiye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı sanıklara 44 yetişkinin ölümü ve çok sayıda yaralanma nedeniyle ek hapis cezaları verilmişti. Çok sayıda sanık "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları alırken, 3 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bazı isimler hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetmişti.
MİT'ten sınır ötesi operasyon: Kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı | İsim isim liste