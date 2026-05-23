NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ekim 2025'te kararını açıklamıştı. Otel sahibi Halit Ergül, Genel Müdür Emir Aras ile belediye ve itfaiye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı sanıklara 44 yetişkinin ölümü ve çok sayıda yaralanma nedeniyle ek hapis cezaları verilmişti. Çok sayıda sanık "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları alırken, 3 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bazı isimler hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetmişti.