Ankara'nın kent içi ulaşımına müjde: Esenboğa Havalimanı Metrosu'nun yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın güzergahının değiştirilerek YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden planlandığını açıkladı.

36 kilometre uzunluğundaki hat YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak ve 12 istasyon içerecek.

Projenin yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek ve ardından şantiye kurulumuna başlanacak.

Hat üzerinde YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversite istasyonları yer alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara'nın raylı sistem ağını 23,1 kilometreden 103 kilometrenin üzerine çıkardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı.

ESENBOĞA METROSUNUN GÜZERGAHI GENİŞLETİLDİ

Abdul Kadir Uraloğlu, Güzergah Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazit Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak." dedi. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak." açıklamasında bulundu.