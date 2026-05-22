Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendiren 16 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Elektronik pazaryerlerinde satışa sunulan kadın sirkesi veya sultan sirkesi olarak bilinen ürünlerdeki yanıltıcı sağlık beyanları nedeniyle 9 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurulun mayıs ayı toplantısında 156 dosya incelendi. Dosyalardan 146'sı mevzuata aykırı bulunurken yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca 17 reklam için erişim engeli kararı verildi.

5G REKLAMLARI İNCELEMEDE

Toplantının gündem başlıklarından biri de 5G teknolojisine ilişkin reklam kampanyaları oldu. Açıklamada, "Bu kapsamda, Reklam Kurulunca tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamlarına ilişkin olarak 3 işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, işletmelerin sektördeki üstünlük iddialarına yönelik incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.

SİRKE ÜRÜNLERİNDEKİ YANILTICI BEYANLARI MERCEK ALTINDA

Kurul, elektronik pazaryerlerinde satışa sunulan ve kamuoyunda "kadın sirkesi" veya "sultan sirkesi" olarak bilinen ürünlere yönelik yanıltıcı sağlık beyanlarını da mercek altına aldı.

Açıklamada, soru-cevap alanlarında hastalıkların tedavisine yönelik ifadelerin incelendiği belirtilerek, "Bu kapsamda, elektronik pazaryerlerinde satışa sunulan ve kamuoyunda 'kadın sirkesi' veya 'sultan sirkesi' olarak bilinen sirke ürünlerine ilişkin soru-cevap alanlarında yer verilen yanıltıcı sağlık beyanları hakkında başlatılan incelemeler neticesinde 9 firmaya idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

KARANLIK TİCARİ TASARIMLARA CEZA

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin dijital ortamlarda karar verme sürecini etkileyen "karanlık ticari tasarımlar"ın da haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ücretli bazı hizmetlerin önceden seçili şekilde tüketicilere sunulması nedeniyle bir firmaya idari para cezası verildiği kaydedildi.

16 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Kurulun yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik incelemelerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşlarımızı çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.