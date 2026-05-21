Abdulkadir Uraloğlu, 'Doğu'nun Boğaz Köprüsü' olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

"EGZOZ EMİSYONU 128 BİN TON AZALDI"

Bakan Uraloğlu, "Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı" dedi.