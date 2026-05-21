CANLI YAYIN
Geri

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler: Bayram öncesi banka, noter, hastane, okul açık mı?

2026 Kurban Bayramı öncesi 25 Mayıs Pazartesi günü için geri sayım sürerken vatandaşlar resmi kurumların çalışma durumunu araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu çalışanlarına idari izin verilmesi nedeniyle 25 Mayıs Pazartesi günü okullar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, tapu ve vergi daireleri kapalı olacak. Özel sektör kapsamında yer alan bankalar, noterler, Borsa İstanbul, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları ise normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. İşte 25-26 Mayıs bayram öncesi kurum kurum tam liste.

Giriş Tarihi:
25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

Kurban Bayramı tatili kapsamında kamu çalışanlarına idari izin verilmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarından bankalara, okullardan belediyelere kadar birçok kurumun çalışma düzeni netleşti. Özellikle arefe günü uygulanacak yarım gün mesai nedeniyle vatandaşların işlem planlarını önceden yapması gerekiyor.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

25 MAYIS'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan karar doğrultusunda kamu çalışanları 25 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Bu kapsamda birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Kapalı olacak kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Belediyeler
  • Vergi daireleri
  • Tapu müdürlükleri
  • Nüfus müdürlükleri
  • Diğer kamu kurumları

Vatandaşların resmi işlemlerini bayram sonrası döneme bırakmadan planlaması öneriliyor.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

25 MAYIS PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle devlet hastaneleri normal çalışma düzenini sürdürecek.

Poliklinikler, muayene hizmetleri ve hastane birimleri olağan mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de aynı şekilde açık olacak.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERECEK Mİ?

Aile sağlığı merkezleri ile sağlık ocakları 25 Mayıs Pazartesi günü normal mesai düzeninde çalışacak. Vatandaşlar randevu, reçete ve muayene işlemlerini standart çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

Ancak 26 Mayıs Salı günü arefe nedeniyle sağlık ocakları öğleden sonra kapalı olacak.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

25 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kararı özel sektör kuruluşlarını kapsamadığı için bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek.

Şubelerde bankacılık işlemleri yapılabilecek. Ayrıca:

  • EFT
  • Havale
  • FAST
  • Mobil bankacılık
  • İnternet bankacılığı
  • ATM işlemleri

sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

Bankalar, arefe günü olan 26 Mayıs Salı tarihinde ise saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

OKULLAR TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulanacağı için okullarda da eğitim yapılmayacak.

Öğrenciler ve öğretmenler açısından tatil süreci Kurban Bayramı öncesinde erken başlayacak.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

BORSA İSTANBUL 25 MAYIS'TA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'da 25 Mayıs Pazartesi günü işlemler normal seans düzeninde devam edecek.

Resmi tatil kapsamında yer almayan bu tarihte yatırımcılar alım-satım işlemlerini olağan saatler içerisinde gerçekleştirebilecek.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

AREFE GÜNÜ BORSA'DA YARIM GÜN MESAİ UYGULANACAK

26 Mayıs Salı günü arefe nedeniyle Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Seans saat 13.00 itibarıyla sona erecek.

Takas işlemlerinde ise şu değişiklikler uygulanacak:

  • 26 Mayıs Salı günü takas işlemi yapılmayacak.
  • 22 Mayıs Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.
  • 25 ve 26 Mayıs tarihli işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü yapılacak.
25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

AREFE GÜNÜ BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

Bankalar, noterler ve Borsa İstanbul resmi tatil uygulamasına tabi olacak.

Bu nedenle 26 Mayıs Salı günü kurumlar saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise bayram tatili başlayacak.

Arefe günü öğleden sonra yapılacak EFT ve havale işlemleri, ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecek.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

AREFE GÜNÜ HASTANELER VE ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

Arefe günü hastanelerde poliklinik hizmetleri ile aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Ancak acil servisler 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.

Eczaneler ise saat 13.00'e kadar açık olacak. Bu saatten sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

25 - 26 Mayıs 2026 açık ve kapalı yerler listesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu çalışanları açısından tatil süreci 22 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde başlayacak.

25 Mayıs Pazartesi tam gün idari izin uygulanacak. 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin yapılacak. Bayram tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Güncel