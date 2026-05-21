Vatandaşın ev hayallerini çalan dolandırıcılara baskın... Sahte konut ilanlarıyla 9 milyonluk tuzak | 14 şüpheli yakalandı
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını sahte TOKİ siteleriyle çalan dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen emniyet güçleri, 9 milyon 41 bin 849 liralık vurgun yapan 14 kişilik şebekeyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği bildirildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını sahte TOKİ siteleriyle çalan dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen emniyet güçleri, 9 milyon 41 bin 849 liralık vurgun yapan 14 kişilik şebekeyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği bildirildi. Ele geçirilen bilgisayarlarda, dolandırıcıların oluşturduğu sahte reklam afişleri ele geçirildi.
Hızlı Özet Göster
- TOKİ'nin resmi internet sitesini kopyalayarak sahte ilanlar yayınlayan 14 zanlı, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı.
- Dolandırıcılar, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini sömürerek toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde etti.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin tüm yöntemlerini deşifre etti.
- Operasyon İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van illerinde gerçekleştirildi.
- Emniyet birimleri, şebekenin bağlantılarını ve mağdur sayısının artma ihtimalini araştırıyor.
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların umutlarını sahte internet siteleri üzerinden sömüren acımasız dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sosyal medyada sahte ilanlar yayınlayan ve bu yolla milyonlarca liralık vurgun yapan 14 zanlı, İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
SAHTE SİTELERLE 9 MİLYONLUK VURGUN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların güvenini kötüye kullanarak haksız kazanç sağlayan şebeke üyeleri hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların karanlık yöntemlerini tek tek deşifre etti.
Kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi veren sahte siteler kuran zanlıların, mağdurları tuzağa düşürerek toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.
13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Teknik ve fiziki takip sürecini titizlikle tamamlayan siber polis ekipleri, şebeke üyelerinin izini sürerek saklandıkları adresleri belirledi. Düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan ani baskınlarda, vatandaşın cebine göz diken 14 şüpheli gözaltına alındı.
BİLGİSAYARDA SUÇÜSTÜ
Dolandırıcıların bilgisayarlarında, sahte ilanlara ilişkin görsel tasarımların yer aldığı belirlendi.
Emeklilere yönelik oluşturulan tuzak reklam tasarımlarında "%0 faizli 3 ay ertelemeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı", "150.000 TL ihtiyaç kredisi" şeklinde ifadeler yer aldığı kaydedildi.
MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, detaylı sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyet birimleri, şebekenin bağlantılarını ve mağdur sayısının artma ihtimalini göz önünde bulundurarak soruşturmayı derinleştiriyor.