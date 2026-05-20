Yasa dışı bahis ağına Paymix darbesi: Kriptoyla kara para aklayan 59 şüpheli yakalandı | Kökü Malta’da

Soruşturma kapsamında 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa ile 657 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonla 59 şüpheli yakalandı ve 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Suç örgütü, kripto paraları haksız kazançlarını gizlemek için araç olarak kullandı ve organizasyon üyelerine kripto varlık transferleri yaptı.

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, VPN kayıtları, Telegram verileri ve dijital izler sayesinde suç şebekesinin operasyonel işleyişini deşifre etti.

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayarak haksız kazanç elde eden suç şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, kara para aklayan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuran 61 şüpheliden 59'u 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı kurarak kara para aklayan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL İZLER ŞEBEKEYİ ELE VERDİ

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen Paymix soruşturmasının detaylarını paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "7258 sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürütülen Paymix soruşturması çok yönlü sürdürülmektedir." bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın önceki safhalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine zemin hazırlayan şirketlere kayyım atanmıştı.

Devam eden süreçte elde edilen dijital verileri derinlemesine inceleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün operasyonel işleyişini deşifre etti.

İncelemelerde yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan VPN erişim kayıtları, uzak masaüstü profilleri, Telegram verileri ile finans, canlı destek ve dolandırıcılık birimlerine ait dijital izler saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin yasa dışı faaliyetleri karşılığında kripto varlıklarla maaş aldığı tespit edildi.

MAAİ KARŞILIĞI KRİPTO

Suç şebekesinin, yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla kripto paraları bir kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Organizasyon içerisinde görev alan şüphelilerin kripto varlık adreslerini tespit eden Başsavcılık, adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme, maaş ve hakediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını vurguladı. Bu hareketlerin, suçtan elde edilen kirli gelirlerin aklanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 96 taşınmaz ile 657 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

61 ZANLIYA PAYMİX-4

Elde edilen teknik ve mali bulguların ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahis organizasyonunun iletişim ve finans süreçlerini yöneten 61 şüpheliye yönelik Paymix-4 operasyonu için düğmeye bastı.

Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı icra edilen baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, suç delillerinin karartılmasını önlemek amacıyla çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari 2 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

657 HESABA EL KONULDU

Örgütün haksız yollarla elde ettiği devasa servete devlet tarafından el konuldu. Operasyonun mali boyutuna dikkat çekilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır."

