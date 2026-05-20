Yasa dışı bahis ağına Paymix darbesi: Kriptoyla kara para aklayan 59 şüpheli yakalandı | Kökü Malta’da
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Paymix soruşturması kapsamında, Malta merkezli “Fincrypto UAB” ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlayan ve kara para aklayan suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59’u yakalanırken, örgüt üyelerinin yasa dışı faaliyetleri karşılığında kripto paralarla maaş aldıkları saptandı. Jandarma siber suçlar ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şebekenin dijital izleri tek tek çözüldü. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulurken, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı dondurularak örgütün finansal gücü çökertildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli Fincrypto UAB'nin yasa dışı bahis sitelerine destek verdiği Paymix soruşturmasında 61 şüpheliden 59'unu gözaltına aldı.
- Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, VPN kayıtları, Telegram verileri ve dijital izler sayesinde suç şebekesinin operasyonel işleyişini deşifre etti.
- Suç örgütü, kripto paraları haksız kazançlarını gizlemek için araç olarak kullandı ve organizasyon üyelerine kripto varlık transferleri yaptı.
- Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonla 59 şüpheli yakalandı ve 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Soruşturma kapsamında 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa ile 657 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayarak haksız kazanç elde eden suç şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, kara para aklayan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuran 61 şüpheliden 59'u 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
DİJİTAL İZLER ŞEBEKEYİ ELE VERDİ
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen Paymix soruşturmasının detaylarını paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "7258 sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürütülen Paymix soruşturması çok yönlü sürdürülmektedir." bilgisini paylaştı.
Soruşturmanın önceki safhalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine zemin hazırlayan şirketlere kayyım atanmıştı.
Devam eden süreçte elde edilen dijital verileri derinlemesine inceleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün operasyonel işleyişini deşifre etti.
İncelemelerde yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan VPN erişim kayıtları, uzak masaüstü profilleri, Telegram verileri ile finans, canlı destek ve dolandırıcılık birimlerine ait dijital izler saptandı.
MAAİ KARŞILIĞI KRİPTO
Suç şebekesinin, yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla kripto paraları bir kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Organizasyon içerisinde görev alan şüphelilerin kripto varlık adreslerini tespit eden Başsavcılık, adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme, maaş ve hakediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını vurguladı. Bu hareketlerin, suçtan elde edilen kirli gelirlerin aklanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.
61 ZANLIYA PAYMİX-4
Elde edilen teknik ve mali bulguların ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahis organizasyonunun iletişim ve finans süreçlerini yöneten 61 şüpheliye yönelik Paymix-4 operasyonu için düğmeye bastı.
Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı icra edilen baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, suç delillerinin karartılmasını önlemek amacıyla çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Firari 2 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
657 HESABA EL KONULDU
Örgütün haksız yollarla elde ettiği devasa servete devlet tarafından el konuldu. Operasyonun mali boyutuna dikkat çekilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır."