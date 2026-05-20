Ümit Karan'ı yakan itiraf: “Artan kokaini bana veriyordu” | Defalarca torbacılığını yapmış! HTS kayıtları ve Adli Tıp raporu dosyada
Eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Dosyada Karan’ın eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk’ün “Artan kokaini bana veriyordu” itirafı dikkat çekti. Tanık Elif Özdemir, Karan’ın yanında taşıdığı küçük poşetlerdeki uyuşturucuyu tanımadığı kişilere verdiğini aktardı. Suçlamaları reddeden Karan, eski sevgilisinin yalanları yüzünden tutuklandığını savundu. Ancak Adli Tıp Kurumu raporları her iki ismin kokain kullandığını doğruladı. HTS kayıtlarıyla desteklenen iddianamede, Karan’ın zincirleme uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Karan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
- Karan'ın eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk, kendisine kokain temin ettiğini ve birlikte kullandığını ifade etti.
- Savcılık, Karan'ın uyuşturucuyu başkalarına vermek suretiyle zincirleme şekilde ticaret yaptığını bildirdi.
- Adli Tıp Kurumu raporları, Karan ve Öztürk'ün kan ve idrar testlerinde kokain maddesini tespit etti.
- Ümit Karan, 14 Ocak 2026'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak 16 Ocak 2026'da tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, eski milli futbolcu Ümit Karan hakkındaki uyuşturucu iddialarını çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi. Soruşturmanın merkezinde Karan'ın eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk'ün kokain itirafı yer aldı. Zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Karan'ın 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.
"ARTAN KOKAİNİ BANA VERİYORDU"
Sabah gazetesinin haberine göre dosyadaki en çarpıcı delil, Ümit Karan'ın eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk'ün şahit sıfatıyla verdiği ifadeler oldu. Birliktelikleri sırasında yaşananları anlatan Öztürk, "Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında, kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi. Ben de bu ilişki sırasında kokain maddesini kullandım. Karşılığında hiçbir ücret ödemedim." dedi.
3 KEZ TORBACILIĞINI YAPTI
Hazırlanan iddianamede Karan'ın uyuşturucu maddeyi 3 farklı zamanda Öztürk'e temin ettiği saptandı.
"MÜDÜRLÜKTE İÇİYORDU, POŞETLERİ BAŞKALARINA VERDİ"
Dosyada yer alan bir diğer şahit Elif Özdemir, uyuşturucu trafiğine dair dikkat çeken iddialar öne sürdü.
Olay gününe ilişkin detayları paylaşan Özdemir, "Ümit Karan maddeyi müdürlükte içiyordu. Polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik. Cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığı birilerine verdi." ifadelerini kullandı.
ZİNCİRLEME ZEHİR TACİRLİĞİ
Savcılık, Karan'ın uyuşturucuyu başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı ticareti suçunu zincirleme şekilde işlediğini bildirdi.
6 DEFA ORTAK BAZ
Savcılık, BTK'dan alınan telefon dökümleri ve HTS analizlerinde ikilinin farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdiklerini tespit etti.
"İFTİRA" DEDİ KAN VE İDRARINDAN KOKAİN ÇIKTI
Ümit Karan savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. "Şule Naz Öztürk'ün kendisine husumet beslediği için iftira attığını" iddia eden Karan, "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım gibi gösterildi, 2 aylık sevgilimin yalanları yüzünden buradayım." diye konuştu.
Karan'ın beyanlarına karşı savcılık, somut delillerin aksini gösterdiğinin altını çizdi.
Yapılan incelemelerde şüpheli Ümit Karan ile kullanıcı olduğu belirtilen Şule Naz Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu raporlarında kokain kullandıkları kesinleşti.
Ocak ayı sonunda yapılan Adli Tıp Kurumu incelemelerinde Karan'ın kan ve idrar testlerinde kokain maddesi belirlendi.
4 AYDIR TUTUKLU
Yargı süreci, 14 Ocak 2026 tarihinde Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla başladı. İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen Karan, 16 Ocak 2026 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.