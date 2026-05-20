Ümit Karan'ı yakan itiraf: “Artan kokaini bana veriyordu” | Defalarca torbacılığını yapmış! HTS kayıtları ve Adli Tıp raporu dosyada

Dosyaya damga vuran en önemli delil, eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk’ün “Artan kokaini bana veriyordu” şeklindeki itirafı oldu.

Olay gününe ilişkin detayları paylaşan Özdemir, " Ümit Karan maddeyi müdürlükte içiyordu. Polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik. Cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığı birilerine verdi ." ifadelerini kullandı.

Dosyada yer alan bir diğer şahit Elif Özdemir , uyuşturucu trafiğine dair dikkat çeken iddialar öne sürdü.

6 DEFA ORTAK BAZ

Savcılık, BTK'dan alınan telefon dökümleri ve HTS analizlerinde ikilinin farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdiklerini tespit etti.

"İFTİRA" DEDİ KAN VE İDRARINDAN KOKAİN ÇIKTI

Ümit Karan savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. "Şule Naz Öztürk'ün kendisine husumet beslediği için iftira attığını" iddia eden Karan, "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım gibi gösterildi, 2 aylık sevgilimin yalanları yüzünden buradayım." diye konuştu.

Karan'ın beyanlarına karşı savcılık, somut delillerin aksini gösterdiğinin altını çizdi.

Yapılan incelemelerde şüpheli Ümit Karan ile kullanıcı olduğu belirtilen Şule Naz Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu raporlarında kokain kullandıkları kesinleşti.

Ocak ayı sonunda yapılan Adli Tıp Kurumu incelemelerinde Karan'ın kan ve idrar testlerinde kokain maddesi belirlendi.

4 AYDIR TUTUKLU

Yargı süreci, 14 Ocak 2026 tarihinde Ümit Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla başladı. İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen Karan, 16 Ocak 2026 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

