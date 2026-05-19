İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararlarına göre 19 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 9 ilçeye yeni kaymakam atanırken, vali yardımcılıkları ve müfettişlik kadrolarına da yeni isimler getirildi. İşte Şanlıurfa, Ankara, Antalya ve Hakkari dahil il il, ilçe ilçe yeni kaymakamlar ve vali yardımcıları isim listesi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 19 atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte mülki idare amirlerinin yeni görev yerleri ve unvan değişiklikleri netleşti.
19 YENİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA LİSTESİ
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Görev Yeri
|Unvanı
|1
|Mustafa Güngör
|Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Bşk.
|Daire Başkanı
|2
|Mesut Tabakcıoğlu
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|3
|Resul Özdemir
|Kırıkkale Valiliği
|Vali Yardımcısı
|4
|Bünyamin Karaloğlu
|Kütahya / Simav Kaymakamlığı
|Kaymakam
|5
|Lütfullah Göktaş
|Van Valiliği
|Vali Yardımcısı
|6
|Doğan Kemelek
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|7
|Hamit Genç
|Ankara / Akyurt Kaymakamlığı
|Kaymakam
|8
|Yusuf Turan
|Şanlıurfa / Eyyübiye Kaymakamlığı
|Kaymakam
|9
|Halil İbrahim Kazar
|Yalova / Altınova Kaymakamlığı
|Kaymakam
|10
|Orhan Yalınız
|Personel Genel Müdürlüğü
|Daire Başkanı
|11
|Ahmet Karaaslan
|Amasya / Merzifon Kaymakamlığı
|Kaymakam
|12
|Orhan Altun
|Şanlıurfa / Karaköprü Kaymakamlığı
|Kaymakam
|13
|Murat Öztürk
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|14
|İsmail Demir
|Denizli / Tavas Kaymakamlığı
|Kaymakam
|15
|Cevdet Bakkal
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|16
|Ekrem Çeçen
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|17
|Halid Yıldız
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|18
|Ahmet Solmaz
|Antalya / Kemer Kaymakamlığı
|Kaymakam
|19
|Mustafa Akın
|Hakkari / Yüksekova Kaymakamlığı
|Kaymakam
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı atama kararına göre Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.
Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız ise mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.
VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE YENİ ATAMALAR
Kararda Resul Özdemir'in Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atandığı belirtildi. Lütfullah Göktaş'ın ise Van Vali Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.
9 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM ATANDI
Atama kararı kapsamında 9 ilçeye yeni kaymakam görevlendirildi.
Yeni kaymakam atamaları şöyle:
Kararda ayrıca Orhan Yalınız'ın, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.