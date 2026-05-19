CANLI YAYIN
Geri

İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararlarına göre 19 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 9 ilçeye yeni kaymakam atanırken, vali yardımcılıkları ve müfettişlik kadrolarına da yeni isimler getirildi. İşte Şanlıurfa, Ankara, Antalya ve Hakkari dahil il il, ilçe ilçe yeni kaymakamlar ve vali yardımcıları isim listesi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 19 atamaya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
  • Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.
  • Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.
  • Resul Özdemir Kırıkkale Vali Yardımcılığına, Lütfullah Göktaş ise Van Vali Yardımcılığına atandı.
  • 9 ilçeye yeni kaymakam atamaları yapıldı ve Orhan Yalınız, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 19 atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte mülki idare amirlerinin yeni görev yerleri ve unvan değişiklikleri netleşti.

19 YENİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA LİSTESİ

Sıra NoAdı SoyadıGörev YeriUnvanı
1Mustafa GüngörAcil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Bşk.Daire Başkanı
2Mesut TabakcıoğluMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
3Resul ÖzdemirKırıkkale ValiliğiVali Yardımcısı
4Bünyamin KaraloğluKütahya / Simav KaymakamlığıKaymakam
5Lütfullah GöktaşVan ValiliğiVali Yardımcısı
6Doğan KemelekMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
7Hamit GençAnkara / Akyurt KaymakamlığıKaymakam
8Yusuf TuranŞanlıurfa / Eyyübiye KaymakamlığıKaymakam
9Halil İbrahim KazarYalova / Altınova KaymakamlığıKaymakam
10Orhan YalınızPersonel Genel MüdürlüğüDaire Başkanı
11Ahmet KaraaslanAmasya / Merzifon KaymakamlığıKaymakam
12Orhan AltunŞanlıurfa / Karaköprü KaymakamlığıKaymakam
13Murat ÖztürkMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
14İsmail DemirDenizli / Tavas KaymakamlığıKaymakam
15Cevdet BakkalMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
16Ekrem ÇeçenMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
17Halid YıldızMülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıMülkiye Müfettişi
18Ahmet SolmazAntalya / Kemer KaymakamlığıKaymakam
19Mustafa AkınHakkari / Yüksekova KaymakamlığıKaymakam

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı atama kararına göre Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız ise mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.

VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE YENİ ATAMALAR

Kararda Resul Özdemir'in Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atandığı belirtildi. Lütfullah Göktaş'ın ise Van Vali Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.

9 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM ATANDI

Atama kararı kapsamında 9 ilçeye yeni kaymakam görevlendirildi.

Yeni kaymakam atamaları şöyle:

Adı SoyadıAtandığı İlAtandığı İlçe
Bünyamin KaraloğluKütahyaSimav
Hamit GençAnkaraAkyurt
Yusuf TuranŞanlıurfaEyyübiye
Halil İbrahim KazarYalovaAltınova
Ahmet KaraaslanAmasyaMerzifon
Orhan AltunŞanlıurfaKaraköprü
İsmail DemirDenizliTavas
Ahmet SolmazAntalyaKemer
Mustafa AkınHakkariYüksekova

Kararda ayrıca Orhan Yalınız'ın, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar-2 İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar-3 İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar-4
Kendi memleketinde istenmeyen adam: CHP'li başkanlardan Ağbaba’ya "istifa et" çağrısı!
SONRAKİ HABER

Partiyi kendi şirketi gibi yönetiyor

 19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi: İstanbul ve Ankara'da alternatif güzergahlar neler?
ÖNCEKİ HABER

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler