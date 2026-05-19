İçişleri Bakanlığı'ndan 19 atama kararı! İsim isim yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar

9 ilçeye yeni kaymakam atamaları yapıldı ve Orhan Yalınız, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Resul Özdemir Kırıkkale Vali Yardımcılığına, Lütfullah Göktaş ise Van Vali Yardımcılığına atandı.

Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.

Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 19 atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte mülki idare amirlerinin yeni görev yerleri ve unvan değişiklikleri netleşti.

19 YENİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA LİSTESİ

Sıra No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı 1 Mustafa Güngör Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Bşk. Daire Başkanı 2 Mesut Tabakcıoğlu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 3 Resul Özdemir Kırıkkale Valiliği Vali Yardımcısı 4 Bünyamin Karaloğlu Kütahya / Simav Kaymakamlığı Kaymakam 5 Lütfullah Göktaş Van Valiliği Vali Yardımcısı 6 Doğan Kemelek Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 7 Hamit Genç Ankara / Akyurt Kaymakamlığı Kaymakam 8 Yusuf Turan Şanlıurfa / Eyyübiye Kaymakamlığı Kaymakam 9 Halil İbrahim Kazar Yalova / Altınova Kaymakamlığı Kaymakam 10 Orhan Yalınız Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 11 Ahmet Karaaslan Amasya / Merzifon Kaymakamlığı Kaymakam 12 Orhan Altun Şanlıurfa / Karaköprü Kaymakamlığı Kaymakam 13 Murat Öztürk Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 14 İsmail Demir Denizli / Tavas Kaymakamlığı Kaymakam 15 Cevdet Bakkal Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 16 Ekrem Çeçen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 17 Halid Yıldız Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi 18 Ahmet Solmaz Antalya / Kemer Kaymakamlığı Kaymakam 19 Mustafa Akın Hakkari / Yüksekova Kaymakamlığı Kaymakam

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı atama kararına göre Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız ise mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.

VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE YENİ ATAMALAR

Kararda Resul Özdemir'in Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atandığı belirtildi. Lütfullah Göktaş'ın ise Van Vali Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.

9 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM ATANDI

Atama kararı kapsamında 9 ilçeye yeni kaymakam görevlendirildi.

Yeni kaymakam atamaları şöyle:

Adı Soyadı Atandığı İl Atandığı İlçe Bünyamin Karaloğlu Kütahya Simav Hamit Genç Ankara Akyurt Yusuf Turan Şanlıurfa Eyyübiye Halil İbrahim Kazar Yalova Altınova Ahmet Karaaslan Amasya Merzifon Orhan Altun Şanlıurfa Karaköprü İsmail Demir Denizli Tavas Ahmet Solmaz Antalya Kemer Mustafa Akın Hakkari Yüksekova

Kararda ayrıca Orhan Yalınız'ın, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.

Dilek Demir