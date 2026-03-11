Türkiye'yi hedef alan karanlık odaklar birer birer çökertiliyor. Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni manipülatif içeriklerle yıpratmaya çalışan ve açıkça hedef gösteren 2 şer odağının daha fişi çekildi.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ: O HESAPLAR ARTIK SUSPUS!

Sosyal medyada Türkiye'yi manipülatif içeriklerle hedef alan ve hedef gösteren eski FBI çalışanı Sibel Edmonds ve FETÖ iltisaklı firari Halis Aydoğan'ın X hesaplarına İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.