Dezenformasyonla mücadele hız kesmeden sürüyor.
Türkiye'ye yönelik algı ve karalama kampanyası yürüten etki ajanlarının 5. kol faaliyetlerine karşı harekete geçildi.
Milli güvenliği tehdit eden, kaos oluşturmayı amaçlayan, PKK iltisaklı "kurdishthor" ve firari FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un X hesaplarına İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
Sosyal medyada Türkiye'yi manipülatif içeriklerle hedef alan ve hedef gösteren eski FBI çalışanı Sibel Edmonds ve FETÖ iltisaklı firari Halis Aydoğan'ın hesapları da erişime kapatıldı.
SİBEL EDMONDS: Eski FBI çalışanı maskesiyle Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon yayan isim.
HALİS AYDOĞAN: FETÖ iltisaklı firari, sosyal medyadaki algı operasyonlarının maşası.
KAPSAMLI İNCELEME
Yetkililer, Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon üreten hesapların bütün dijital ağlarının kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi.
Yapılan ağ analizleriyle hesapların bütün bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarıldığı, soruşturmanın bu yönde çok boyutlu olarak derinleştirileceği öğrenildi.