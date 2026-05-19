Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku

Zırhlı araçlar ve deniz piyadeleri, sis perdeleri arasından kıyıya çıkış operasyonu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarıyla devam ettiğini ve Türk ordusunun yüksek muharebe kabiliyetini vurguladı.

Tatbikatın merkezinde TCG Anadolu amiral gemisi yer aldı ve ATAK helikopteri ile Bayraktar TB3 insansız hava aracı operasyonel faaliyetler sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği Efes-2026 Tatbikatı ile askeri kapasitesini bütün dünyaya sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden denizden karaya yapılan çıkarma harekatına ait gururlandıran görüntüler paylaştı.

Bakanlık paylaşımında tatbikatın seyrine ilişkin, "Dosta güven, düşmana korku veren Efes-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatında hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyetiyle görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

