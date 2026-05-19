CANLI YAYIN
Geri

Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku

Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatının görüntülerini yayınladı. TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu videoda ATAK helikopterleri, Bayraktar TB3 ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları boy gösterdi. Tam teçhizatlı deniz piyadelerinin ve ana muharebe tanklarının sis perdeleri arasından sahile inerek müşterek taarruz gerçekleştirdiği anlar nefes kesti. Bakanlık, harekatın hız ve yüksek muharebe kabiliyetiyle icra edildiğini bildirdi. Çıkarma safhasına yapılan yoğun vurgu, askeri kapasitenin ulaştığı noktayı göstererek bölgesel aktörlere net gövde gösterisi sundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında Ege sahillerinde denizden karaya çıkarma harekatı gerçekleştirdi.
  • Tatbikatın merkezinde TCG Anadolu amiral gemisi yer aldı ve ATAK helikopteri ile Bayraktar TB3 insansız hava aracı operasyonel faaliyetler sergiledi.
  • Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarıyla devam ettiğini ve Türk ordusunun yüksek muharebe kabiliyetini vurguladı.
  • Zırhlı araçlar ve deniz piyadeleri, sis perdeleri arasından kıyıya çıkış operasyonu gerçekleştirdi.
  • Paylaşılan videoda Türk ordusunun amfibi harekat kabiliyeti ön plana çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği Efes-2026 Tatbikatı ile askeri kapasitesini bütün dünyaya sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden denizden karaya yapılan çıkarma harekatına ait gururlandıran görüntüler paylaştı.

Bakanlık paylaşımında tatbikatın seyrine ilişkin, "Dosta güven, düşmana korku veren Efes-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatında hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyetiyle görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.

TSK’dan Ege sahillerinde gövde gösterisi: Çıkarma harekâtı başarıyla icra edildi

TCG ANADOLU MERKEZLİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Yayınlanan videoda müzik akışına helikopter pervanesi, zırhlı araç motorları, su dalgaları ve tatbikat alanındaki kontrollü patlama sesleri eşlik etti.

Görüntülerin odak noktasında Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu yer aldı.

Efes-2026 Tatbikatı tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden çarpıcı bir video yayınladı

TÜRK SİHA'LARINDAN ATAK

Uçuş güvertesinde ATAK helikopteri ile Bayraktar TB3 insansız hava aracının operasyonel faaliyetleri sergilendi.

Geminin iç havuzunda tam teçhizatlı deniz piyadelerinin Zırhlı Amfibi Hücum Araçlarına intikali gösterildi.

Denizden karaya çıkarma harekatının nefes kesen anlarını barındıran görüntülerde, hız ve koordinasyon ön plana çıktı.

KIYIYA ÇIKARMA VURGUSU

Denizden karaya yapılan hücum safhasında zırhlı araçların sis perdeleri arasından kıyıya çıkış operasyonuna yer verildi.

TCG Anadolu’nun iç havuzundan intikal eden tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve tank çıkarma gemilerinden inen zırhlı birlikler düşman hedeflerine müşterek taarruz düzenledi.

Çıkarma gemilerinden karaya ayak basan piyadeler ve tank çıkarma gemilerinden sahile inen ana muharebe tanklarının müşterek taarruz anları işlendi.

Görsel şölen niteliğindeki gövde gösterisi, amfibi harekat yeteneğinin ulaştığı seviyeyi kanıtlayarak anlayanlara gereken mesajı verdi.

ANLAYAN ANLADI

Görsel gövde gösterisi niteliğindeki videoda denizden çıkarma tatbikatlarına ağırlık verilmesi dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni görüntülerde, deniz piyadelerinin sis perdeleri arasından kıyıya çıkışı ve ana muharebe tanklarının sahile inişi detaylıca işlendi.

Türk ordusunun amfibi harekat kabiliyetini vurgulayan bu özel kurgunun, ilgili muhataplara yönelik ince mesaj taşıdığı değerlendirildi.

TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki operasyonel faaliyetlerin dikkat çektiği paylaşım, Türk donanmasının amfibi harekat kapasitesini gözler önüne serdi.

Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku-7

Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku-8

TCG Karpaz'a yoğun ilgi! 19 Mayıs kapsamında ziyarete açıldı
SONRAKİ HABER

TCG Karpaz savaş gemisi ziyarete açıldı

 Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
ÖNCEKİ HABER

Aksaray'da rüşvet operasyonu
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler