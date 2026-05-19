Efes-2026 Tatbikatı’nda ince mesaj... Türk donanması çıkarma yaptı | MSB: Düşmana korku
Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatının görüntülerini yayınladı. TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu videoda ATAK helikopterleri, Bayraktar TB3 ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları boy gösterdi. Tam teçhizatlı deniz piyadelerinin ve ana muharebe tanklarının sis perdeleri arasından sahile inerek müşterek taarruz gerçekleştirdiği anlar nefes kesti. Bakanlık, harekatın hız ve yüksek muharebe kabiliyetiyle icra edildiğini bildirdi. Çıkarma safhasına yapılan yoğun vurgu, askeri kapasitenin ulaştığı noktayı göstererek bölgesel aktörlere net gövde gösterisi sundu.
Hızlı Özet Göster
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında Ege sahillerinde denizden karaya çıkarma harekatı gerçekleştirdi.
- Tatbikatın merkezinde TCG Anadolu amiral gemisi yer aldı ve ATAK helikopteri ile Bayraktar TB3 insansız hava aracı operasyonel faaliyetler sergiledi.
- Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın başarıyla devam ettiğini ve Türk ordusunun yüksek muharebe kabiliyetini vurguladı.
- Zırhlı araçlar ve deniz piyadeleri, sis perdeleri arasından kıyıya çıkış operasyonu gerçekleştirdi.
- Paylaşılan videoda Türk ordusunun amfibi harekat kabiliyeti ön plana çıkarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği Efes-2026 Tatbikatı ile askeri kapasitesini bütün dünyaya sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden denizden karaya yapılan çıkarma harekatına ait gururlandıran görüntüler paylaştı.
Bakanlık paylaşımında tatbikatın seyrine ilişkin, "Dosta güven, düşmana korku veren Efes-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, denizden karaya gerçekleştirdiği çıkarma harekatında hız, koordinasyon ve yüksek muharebe kabiliyetiyle görevini başarıyla icra etti." ifadeleri kullanıldı.
TCG ANADOLU MERKEZLİ GÖVDE GÖSTERİSİ
Yayınlanan videoda müzik akışına helikopter pervanesi, zırhlı araç motorları, su dalgaları ve tatbikat alanındaki kontrollü patlama sesleri eşlik etti.
Görüntülerin odak noktasında Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu yer aldı.
TÜRK SİHA'LARINDAN ATAK
Uçuş güvertesinde ATAK helikopteri ile Bayraktar TB3 insansız hava aracının operasyonel faaliyetleri sergilendi.
Geminin iç havuzunda tam teçhizatlı deniz piyadelerinin Zırhlı Amfibi Hücum Araçlarına intikali gösterildi.
KIYIYA ÇIKARMA VURGUSU
Denizden karaya yapılan hücum safhasında zırhlı araçların sis perdeleri arasından kıyıya çıkış operasyonuna yer verildi.
Çıkarma gemilerinden karaya ayak basan piyadeler ve tank çıkarma gemilerinden sahile inen ana muharebe tanklarının müşterek taarruz anları işlendi.
ANLAYAN ANLADI
Görsel gövde gösterisi niteliğindeki videoda denizden çıkarma tatbikatlarına ağırlık verilmesi dikkat çekti.
Türk ordusunun amfibi harekat kabiliyetini vurgulayan bu özel kurgunun, ilgili muhataplara yönelik ince mesaj taşıdığı değerlendirildi.