Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda aralarında kurum müdürü, kurum şefi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda para ve altın ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri, Aksaray'da başarılı bir operasyona imza attı.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Baskınlarda; aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurlarının da olduğu toplam 10 şüpheli, gözaltına alındı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve altınlara el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
