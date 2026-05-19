TCG Karpaz'a yoğun ilgi! 19 Mayıs kapsamında ziyarete açıldı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Karpaz savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki TCSG-304 hücum botu, Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. İskenderun Anıt Alanı İskelesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte özellikle gençler ve çocuklar gemilere yoğun ilgi gösterirken, görevli personel tarafından savaş gemisi ve hücum botunun teknik özellikleri, görev kabiliyetleri ve savunma sistemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TCG Karpaz savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-304 hücum botu, ziyarete açıldı.
MİLLİ GÜÇ İSKENDERUN'DA SERGİLENDİ
19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Karpaz ile TCSG-304 hücum botu, İskenderun Anıt Alanı İskelesi'nde ziyarete açıldı.
Özellikle gençler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşlar, gemileri yakından inceleme fırsatı buldu. Görevli personel tarafından gemilerin teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
TCG Karpaz savaş gemisinin özellikleri:
- 5,75 metre uzunluk
- 8,85 metre genişlik
- Yaklaşık 400 ton tam yük deplasmanı
- Azami 30 knot (yaklaşık 55 km/sa) sürat
- İkmal yapmadan 3 gün kıyıdan bağımsız görev kabiliyeti
- 1 adet 40 mm Oto Melara çift namlulu baş topu
- 2 adet 12.7 mm ASELSAN STAMP stabilize makineli tüfek sistemi.
TCSG-304 hücum botunun özellikleri:
- Tam Boy: 35.69 m
- Genişlik: 6.7 m
- Draft (Su Çekimi): 1.45 m
- Deplasman: 113 ton
- Ana Tahrik: 2 × 3700 HP (motor konfigürasyonuna bağlı olarak)
- Azami Sürat: 43 knot (80 km/sa) seviyelerine ulaşabilmektedir
- İktisadi Sürat: 32 knot
- Menzil (Seyir Sahası): 840 deniz mili
- Silah Donanımı: Yüksek hızlı operasyonlarda ani müdahale için ASELSAN üretimi stabilize makineli tüfek (STAMP) veya stabilize top (STOP) sistemleri barındırmaktadır.
Simla Öğütcü