ABD'de camiye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Emniyet güçleri bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi, durumun takip edildiğini ve güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Saldırganın kimliği ve olayın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. ABD'de San Diego şehrindeki polis, Pazartesi günü bir camide aktif silahlı saldırgan olduğuna dair ihbarlara yanıt verdiklerini ve bölge sakinlerini bölgeden uzak durmaya ve evlerinde kalmaya çağırdıklarını söyledi.

Polis departmanı, ABD sosyal medya şirketi X'te yaptığı paylaşımda, "SDPD, Eckstrom Caddesi'nin 7000 numaralı bloğundaki San Diego İslam Merkezi'nde aktif silahlı saldırgan ihbarı üzerine olay yerinde. Lütfen bölgeden uzak durun. Güncellemeler daha sonra paylaşılacaktır." dedi. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria da bölge sakinlerini bölgeden uzak durmaya ve kamu güvenliği yetkililerinin talimatlarına uymaya çağırdı.

"Clairemont'taki San Diego İslam Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırı durumunun farkındayım ve kolluk kuvvetlerinden sürekli olarak güncellemeler alıyorum. Acil durum personeli olay yerinde ve toplumu korumak ve bölgeyi güven altına almak için aktif olarak çalışıyor," diye yazdı X platformunda.