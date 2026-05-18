ABD'de camiye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan camiye silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri “aktif saldırgan” ihbarı üzerine cami çevresini abluka altına alırken, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerine “evlerinizden çıkmayın” çağrısı yaparken, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.
- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.
- San Diego Polis Departmanı, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.
- Emniyet güçleri bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.
- San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi, durumun takip edildiğini ve güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.
- Saldırganın kimliği ve olayın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
ABD'de camiye silahlı saldırı dehşeti: Saldırgan etkisiz hale getirildi!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ABD'nin San Diego şehrindeki polis, Pazartesi günü bir camide aktif silahlı saldırgan olduğuna dair ihbarlara yanıt verdiklerini ve bölge sakinlerini bölgeden uzak durmaya ve evlerinde kalmaya çağırdıklarını söyledi.
Polis departmanı, ABD sosyal medya şirketi X'te yaptığı paylaşımda, "SDPD, Eckstrom Caddesi'nin 7000 numaralı bloğundaki San Diego İslam Merkezi'nde aktif silahlı saldırgan ihbarı üzerine olay yerinde. Lütfen bölgeden uzak durun. Güncellemeler daha sonra paylaşılacaktır." dedi.
San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria da bölge sakinlerini bölgeden uzak durmaya ve kamu güvenliği yetkililerinin talimatlarına uymaya çağırdı.
"Clairemont'taki San Diego İslam Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırı durumunun farkındayım ve kolluk kuvvetlerinden sürekli olarak güncellemeler alıyorum. Acil durum personeli olay yerinde ve toplumu korumak ve bölgeyi güven altına almak için aktif olarak çalışıyor," diye yazdı X platformunda.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi, Clairemont'taki durum hakkında bilgilendirildiğini söyledi. "Olay yerinde toplumu korumak için çalışan ilk müdahale ekiplerine minnettarız ve herkesi yerel yetkililerin talimatlarına uymaya çağırıyoruz," diye ekledi.
İÇERİDE 5 BİN KİŞİ VARDI
A Haber Muhabiri İrfan Spmaz alçak olayın detaylarını aktardı. Caminin o esnada oldukça kalabalık olduğunu belirten İrfan Sapmaz, "Şu an Kaliforniya'da saat 1'i 10 geçiyor ve tam namaz vakti. Bu mescit yaklaşık 5 bin kişilik ve olay anında içerisi doluydu," ifadelerini kullandı.
SAN DIEGO CAMİSİ
Merkez, San Diego County'nin en büyük camidir ve günlük dualar ile düzenli seminerlere ev sahipliği yapar. Merkezin arazisinde bir İslami okul bulunmaktadır.