İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı! İllegal dernek ve beyin yıkama faaliyeti ifşa oldu
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. İllegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DEAŞ’a para topladıkları iddia edilen 110 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
DERNEK ADI ALTINDA BEYİN YIKAMA FAALİYETİ
Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.
Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.
3 İLDE 110 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.