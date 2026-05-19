İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı! İllegal dernek ve beyin yıkama faaliyeti ifşa oldu

Çok sayıda adrese baskın düzenlenerek dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Operasyon İstanbul ve iki farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin illegal dernek ve yapılanmalarda örgütsel toplantılar düzenlediği ve çocuklara DEAŞ ideolojisi eğitimi verdiği iddia edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ'a operasyon (Haberin fotoğrafları AA arşive aittir)

DERNEK ADI ALTINDA BEYİN YIKAMA FAALİYETİ



Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

DEAŞ'a operasyon

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.



3 İLDE 110 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel