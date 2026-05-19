19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi: İstanbul ve Ankara'da alternatif güzergahlar neler?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Ankara ve İstanbul’da birçok ana arter ve cadde trafiğe kapatılıyor. Emniyet müdürlükleri sürücüleri uyararak alternatif güzergahları duyurdu. Peki bugün Ankara ve İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangi caddeler trafiğe kapalı olacak? İşte il il 19 Mayıs trafiğe kapatılacak yollar, caddeler ve açık alternatif güzergahlar tam listesi.

  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Ankara ve İstanbul'da trafik düzenlemeleri yapılacak.
  • Ankara'da 19 Mayıs Salı günü saat 08.00'den itibaren birçok cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
  • Ankara Spor Salonu çevresinde Ülkü Ocakları'nın etkinliği nedeniyle ek trafik önlemleri alınacak.
  • İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
  • Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlenmiş olup, ilgili bölgelerde trafik akışı kısıtlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı ana arterlerde trafik düzenlemesine gidilecek. Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi istendi.

19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Ankara’da birçok ana arter araç trafiğine kapatılacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA CADDE TRAFİĞE KAPANACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00'den itibaren kent merkezindeki birçok cadde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak yollar arasında şunlar yer alıyor:

  • Milli Müdafaa Caddesi
  • Kumrular Caddesi
  • Necatibey Caddesi
  • Gençlik Caddesi
  • Akdeniz Caddesi
  • Anıt Caddesi
  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
  • Dögol Caddesi
  • Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı

Yetkililer ayrıca bu güzergahlara bağlanan cadde ve sokakların da araç geçişine kapalı olacağını duyurdu.

Başkentte trafik düzenlemesi sabah saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

ANKARA SPOR SALONU ÇEVRESİNDE EK ÖNLEM

Öte yandan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" nedeniyle de bölgede ayrı bir trafik planlaması uygulanacak.

Bugün saat 23.00'ten itibaren başlayacak uygulama kapsamında etkinlik sona erene kadar bazı bağlantı yolları ulaşıma kapalı tutulacak.

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılırken, Tren Garı çevresindeki bazı yan varyantlarda da geçişlere izin verilmeyecek.

İstanbul’da Fatih ve Beyoğlu’nda bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA FATİH VE BEYOĞLU'NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, yarın saat 13.00'ten etkinliklerin sona ermesine kadar bazı yollar tam veya kısmi olarak araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Emniyeti, sürücüler için alternatif yolları açıkladı.

BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR

Beyoğlu'nda trafiğe kapatılması planlanan yollar şöyle:

  • Meclis-i Mebusan Caddesi
  • Kemeraltı Caddesi
  • Necatibey Caddesi
  • Tershane Caddesi'nin Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arasındaki bölümü
  • İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası

Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

  • Tarlabaşı Bulvarı
  • Refik Saydam Caddesi
  • Asker Ocağı Caddesi
  • İnönü Caddesi
  • Evliya Çelebi Caddesi
  • Dolmabahçe Caddesi
  • Kadırgalar Caddesi
  • Bankalar Caddesi
  • Boğazkesen Caddesi

FATİH'TE SAHİL HATTINDA KISITLAMA

Fatih ilçesinde de bazı kritik noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Kapatılması planlanan yollar arasında:

  • Alemdar Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi'nin Sirkeci Meydan–Çatladıkapı ışıklar arası bölümü
  • Reşadiye Caddesi
  • Galata Köprüsü yer aldı.

Yetkililer, sürücülerin alternatif olarak Atatürk Bulvarı ile Atatürk Köprüsü güzergahını kullanabileceklerini bildirdi.

