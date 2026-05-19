CHP'li İBB iştiraki İGDAŞ'ta 40 milyonluk vurgun: Yolsuzluğa göz yummayan çalışan tek tek ifşa etti

Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP yönetimindeki belediyelere ilişkin tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sabah'tan Hande Erdem'in haberine göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ta görev yapan bir çalışan, ihtiyaç olmadığı halde 40 milyonluk ağ ve güvenlik altyapısı ihalesi için kendisine baskı yapıldığını, sahte rapor hazırlamasının istendiğini ve karşı çıktığı gerekçesiyle mobbing uygulanarak işten çıkarıldığını açıkladı.

USULSÜZLÜK YAPMAYINCA İŞTEN ÇIKARILDI

İGDAŞ'ta 2021 Nisan ayında Network Uzmanı olarak göreve başlayan F. U. kısa süre sonra terfi ettirilerek IT Network sorumlusu olarak tüm abonelerin verilerinin saklandığı datacenter güvenlik ve ağ cihazlarının yönetimi görevini yürüttü. Bu dönemde kendisine, gerek olmadığı halde ağ ve güvenlik alt yapısının değişimi için ihaleye çıkılması suretiyle baskı uygulandığını iddia etti.

Böyle bir alıma gerek duymadığını, milyonlarca abonenin verilerinin saklandığı bu cihazlarda herhangi bir problem olmadığını ve bunun kamu zararına yol açacağını söyleyen F. U. uygulanan mobing sonucu performans eksikliği nedeniyle 2025 yılı Kasım ayında işten çıkarıldığını öne sürdü.