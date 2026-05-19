CHP'li İBB iştiraki İGDAŞ'ta 40 milyonluk vurgun: Yolsuzluğa göz yummayan çalışan tek tek ifşa etti
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ta görev yapan bir çalışanın 40 milyon liralık ihale sürecine ilişkin açıklamaları gündem yarattı. Network Uzmanı olarak görev yapan F.U., ihtiyaç bulunmadığını belirttiği ağ ve güvenlik altyapısı alımı için kendisine baskı yapıldığını, mevcut sistemlerin sorunsuz çalışmasına rağmen “cihazların ömrünü tamamladığı” yönünde rapor hazırlamasının istendiğini söyledi. Usulsüzlüğe karşı çıktığı için mobbinge maruz kaldığını belirten F.U., ihale sonrası işten çıkarıldığını açıklarken, konuyla ilgili CİMER’e suç duyurusunda bulunduğunu ve savcılık incelemesinin sürdüğünü ifade etti.
Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP yönetimindeki belediyelere ilişkin tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sabah'tan Hande Erdem'in haberine göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ta görev yapan bir çalışan, ihtiyaç olmadığı halde 40 milyonluk ağ ve güvenlik altyapısı ihalesi için kendisine baskı yapıldığını, sahte rapor hazırlamasının istendiğini ve karşı çıktığı gerekçesiyle mobbing uygulanarak işten çıkarıldığını açıkladı.
USULSÜZLÜK YAPMAYINCA İŞTEN ÇIKARILDI
İGDAŞ'ta 2021 Nisan ayında Network Uzmanı olarak göreve başlayan F. U. kısa süre sonra terfi ettirilerek IT Network sorumlusu olarak tüm abonelerin verilerinin saklandığı datacenter güvenlik ve ağ cihazlarının yönetimi görevini yürüttü. Bu dönemde kendisine, gerek olmadığı halde ağ ve güvenlik alt yapısının değişimi için ihaleye çıkılması suretiyle baskı uygulandığını iddia etti.
Böyle bir alıma gerek duymadığını, milyonlarca abonenin verilerinin saklandığı bu cihazlarda herhangi bir problem olmadığını ve bunun kamu zararına yol açacağını söyleyen F. U. uygulanan mobing sonucu performans eksikliği nedeniyle 2025 yılı Kasım ayında işten çıkarıldığını öne sürdü.
"RAPORU İMZALAMADIM, YETKİLERİM ALINDI"
F.U., ihtiyaç bulunmadığını belirttiği halde usulsüz şekilde gerçekleştirildiğini ifade ettiği 40 milyon liralık ihale nedeniyle kamunun zarara uğratıldığını söyledi.
F.U. açıklamalarına şöyle devam etti, "Genel Müdür olarak N. N. ve onun getirdiği IT müdürü İ. H. tarafından milyonluk ağ ve güvenlik altyapısının değişimi için ihaleye çıkılması istenerek tarafıma baskı yapılmaya başlandı. Kendilerine İGDAŞ kurumunun böyle yüklü bir alıma ihtiyacı olmadığını kullanılan ağ cihazlarının hala garanti kapsamında olduğunu depomuzda sıfır kutulu yedek cihazların bulunduğunu Amerikan menşeili bu markanın gayet stabil çalıştıklarını iletmeme rağmen ihaleye çıkabilmek adına benden tüm network altyapısının ömürlerini tamamladığı yönünde rapor düzenlememi sert bir dille odasına çağırarak istedi.
Sonrasında düzenlenen yalan raporun altına imza atmadığım ve ihale şartnamesini yazmadığım için savunmam alınarak sahada kullandığımız şirket aracı tahsisi kaldırıldı. Benim yapmayı reddettiğim tüm usulsüz işler ekipteki T. T., şef ve tekniker Y. E.'nin uzman kadrosuna geçirilerek yaptırıldı. İlerleyen süreçte mobbing seviyesi arttırılarak tüm görev yetkilerim ile birlikte güvenlik duvarı yönetim yetkilerim sonlandırıldı. "Anahtarlama ve Kablosuz Ağ Cihazları Mal Alımı" olarak yandaş firmaya 40 Milyon tutar ile teknik ve idari şartnamelerde kamu ihale kurumu kuralları çiğnenerek usulsüzce verildi. Çin menşeili marka cihazların kuruma sokulduğu ihaleden 1 gün sonra iş akdim sonlandırıldı."
KONUYA İLİŞKİN TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
2 ay önce CİMER'e suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren F. U. konunun savcılık tarafından incelendiğini söyledi. Ayrıca iş mahkemesinin de devam ettiğini dile getirdi.