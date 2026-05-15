CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga usulsüzlük operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, bazı inşaat projelerinde projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği öne sürüldü. Usule aykırı yapılara iskan onayı verildiğinin tespit edildiği soruşturmada, menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikinci dalga operasyon düzenlenerek 7 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı inşaat projelerinde usule aykırı yapılara iskan onayı verildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
- Soruşturmada iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi.
- Taleplerin üst düzey yöneticilerin katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.
- Maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirildi.
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı inşaat projelerinde usule aykırı yapılara iskan onayı verildiği ve ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada yöneltilen suçlar şu şekilde,
- Maddi menfaat talebi,
- Usule aykırı iskan onayı,
- Projeye aykırı yapılara işlem yapılması,
- Üst düzey yöneticilerin sürece dahil olduğu,
- Maddi menfaatin farklı kanallarla sağlandığı.
BELEDİYEDE RÜŞVET İDDİASI DERİNLEŞTİ
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, CHP'li Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.