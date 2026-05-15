CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga usulsüzlük operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı inşaat projelerinde usule aykırı yapılara iskan onayı verildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı inşaat projelerinde usule aykırı yapılara iskan onayı verildiği ve ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada yöneltilen suçlar şu şekilde,

Maddi menfaat talebi,

Usule aykırı iskan onayı,

Projeye aykırı yapılara işlem yapılması,

Üst düzey yöneticilerin sürece dahil olduğu,

Maddi menfaatin farklı kanallarla sağlandığı.

BELEDİYEDE RÜŞVET İDDİASI DERİNLEŞTİ

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, CHP'li Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi.