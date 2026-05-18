CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne irtikap soruşturması: 7 gözaltı

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu ve soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nde imar ve yapı ruhsatı süreçleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı ihbarları üzerine geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan incelemelerde, belediyeden ruhsat almak isteyen müteahhitlerin adeta bir kıskaca alındığı ve belediye iştiraki olan Kent Hizmetleri A.Ş. ile göstermelik "danışmanlık sözleşmeleri" imzalamaya mecbur bırakıldıkları belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, rüşvet çarkını organize ettiği iddia edilen üst düzey isimleri tek tek gözaltına aldı.