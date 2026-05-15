CHP'li Özkan Yalım ve Özel'in mesajları ortaya çıktı: İhale yazışmaları Başkan Erdoğan'a hakaret edenlerle yemek
Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rüşvet, ihale ağı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nefretini gözler önüne seren mesajlara TAKVİM ulaştı. Özel'in Başkan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanan Kocabıyık ailesiyle görüşme yaptığı itiraf ettiği yazışmalar mesajlarda yer aldı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e güvenlik sistemi firmalarının bilgilerini CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bildirilmek üzere ilettiği ortaya çıktı.
- Özkan Yalım'ın savcılığa sunduğu telefondaki WhatsApp mesajlarında Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanan eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve eşi Funda Kocabıyık arasındaki görüşme trafiği tespit edildi.
- Özgür Özel'in mesajlarında Kocabıyık ailesiyle İstanbul ve Ankara'da yemek yemek için görüşme planları yaptığı belirlendi.
- Özgür Özel'in Özkan Yalım'a Bulgar viskisi Pliska XO Brandy sipariş ettiği görüldü.
- Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım tutuklu bulunuyor.
Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rüşvet, ihale ağı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nefretini gözler önüne seren mesajları TAKVİM ulaştı.
GÜVENLİK ŞİRKETİNİN BİLGİLERİNİ ÖZEL'E ATTI
Yalım'ın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bildirilmek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e güvenlik sistemi firmaları ilettiği öğrenildi.
ADRESE TESLİM İHALE Mİ VERİLECEK?
Bu durum, adrese teslim işlere aracılık edilip edilmediğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDENLERİN PEŞİNDEN KOŞTU
Yalım'ın savcılığa sunduğu telefonun WhatsApp mesajlarında dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve eski Uşak Valisi eşi Funda Kocabıyık arasındaki yakın temas ve gizli görüşme trafiği deşifre oldu.
Özel'in, Başkan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanan Kocabıyık ailesinin peşinden koştuğunu itiraf ettiği yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:
Özel: "İstanbul'da aynı mekandaydık da ben yanlarına gidene kadar ayrıldılar. Eşi yoktu. Biraz önce konuştum Ankara'da birlikte yemek yiyeceğiz. Sen de olacaksın."
Yalım: "Tamam başkanım"
YALIM'A BULGAR VİSKİSİ SİPARİŞ ETTİ
Öte yandan Özel'in Bulgaristan'da da kulüp işlettiği iddia edilen Özkan Yalım'a Bulgar Viskisi "Pliska XO Brandy" sipariş ettiği görüldü.