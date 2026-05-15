Dr. Serhat Albayrak’a iftira atan provokatör Evrensel tazminat ödeyecek

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Evrensel Gazetesi'nde yayımlanan ve Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Dr. Serhat Albayrak ile Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından yargıya taşınan "AKP'ye Kim Oy Kaybettirdi" başlıklı köşe yazısına ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, söz konusu iftira dolu yazı nedeniyle açılan manevi tazminat davasında davanın kabulüne hükmetti.

SKANDAL VE İFTİRA DOLU YAZIYA YARGI NOKTAYI KOYDU

Dava, Evrensel Gazetesi'nin 7 Nisan 2019 tarihli nüshasında ve internet sitesinde yayımlanan Ceren Sözeri imzalı "AKP'ye Kim Oy Kaybettirdi" başlıklı köşe yazısı nedeniyle açılmıştı.

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Dr. Serhat Albayrak ile Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., yazıda yer alan skandal ve iftira dolu ifadeler nedeniyle mahkemeye başvurarak manevi tazminat talebinde bulundu.

Dava dosyasında, her bir davacı için 100 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL manevi tazminat talep edildi.

MAHKEMEDEN KABUL KARARI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/445 esas numarasıyla görülen davanın 13 Mayıs 2026 tarihli celsesinde karar açıklandı.

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Dr. Serhat Albayrak lehine 10 bin TL, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. lehine ise 10 bin TL manevi tazminata hükmetti.

