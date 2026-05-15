4 ilde 349 milyonluk pırlanta operasyonu: 81 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen pırlanta kaçakçılığı soruşturmasında, yurt dışından organize şekilde kaçak pırlanta getirerek haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, ikinci dalga operasyon hazırlıkları sırasında piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirilirken, haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 81’i yakalandı. Antalya, İzmir ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda pırlantaya da el konuldu.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu gerçekleştirdi.
- Operasyon İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.
- Soruşturma kapsamında toplam 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda milyonlarca liralık yasa dışı ticaret ağı deşifre edildi.
Düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
349 MİLYONLUK PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından devam eden çalışmalarda, ikinci dalga operasyonunun hazırlık sürecinde toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.
81 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Elde edilen delil ve bulguların incelenmesinin ardından 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.