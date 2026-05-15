Başkan Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu milli tekvandoculara tebrik | Üst üste üçüncü kez tarih yazdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda başarı gösteren milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda elde edilen tarihi başarı sonrası millî sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere toplam 22 madalya kazandığını belirtti. Milli sporcuların üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda emeği geçen herkesi kutladı.