İstanbul nimet: İBB'ye 871 milyonluk borç yetkisi | Bataktaki iştiraklere itirazlara rağmen sermaye artırımı
İBB Meclisi, milyarlarca lira zarar açıklayan iştirak şirketleri için sermaye artırımına giderken, Kirazlı-Halkalı ve Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatlarına araç temini amacıyla devasa bir dış borçlanmaya onay verdi. Şirketleri borç batağında olan İBB yönetimi, meclis kararıyla 871 milyon avro daha borçlanma yetkisi aldı. AK Parti grubu, şirket kaynaklarının siyasi amaçlarla aktarıldığını belirterek sermaye artırımına ret oyu verdi.
İştirak şirketlerinin geride bıraktığımız yıl toplam 5 milyar 600 milyon lira zarara sürüklendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeni bir devasa borçlanma kararına imza atıldı.
İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumunda, belediye yönetiminin metro araçları alımı gerekçesiyle talep ettiği 871 milyon 200 bin avroluk borçlanma yetkisi kabul edildi.
871.2 MİLYONLUK YENİ BORÇ YÜKÜ
Mali krizdeki şirketlerin durumu tartışılan İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan meclis üyeleri, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün borçlanma taleplerini görüştü.
Kirazlı-Halkalı raylı toplu taşıma sistemine 272 metro aracı temini için 571 milyon 200 bin avro dış borçlanma yetkisi istendi.
Çekmeköy-Sultanbeyli hattına 150 metro aracı alınması amacıyla 300 milyon avro borçlanma talep edildi.
Toplam 871 milyon 200 bin avroluk borçlanma talebi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
SERMAYE ARTIYOR ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKIYOR
Toplantıda ayrıca İSBAK AŞ için 1 milyar 700 milyon lira, İSFALT AŞ için 7 milyar 700 milyon lira, AĞAÇ AŞ için 1 milyar 100 milyon lira sermaye artırımı maddeleri gündeme geldi.
AK Parti grubu bu taleplere sert tepki gösterdi.
İştirak şirketlerinin kötü yönetildiğini vurgulayan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Şirket kaynakları siyasi amaçlarla üçüncü kişilere aktarılıyor. Bu nedenle sermaye artırımı kararlarını reddediyoruz." dedi.
"KÖTÜ GEÇEN YILA RAĞMEN"
Eleştirilere yanıt veren CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, İSBAK'ın 1 milyar 700 milyon liralık sermaye artışının zararı kapatmak amacıyla kullanılmadığını savundu.
Şirketlerin nakit ihtiyacı duyduğunu anlatan Demir, "O zarar zaten gerçekleşmiş bir zarar. Biz bundan sonraki süreçte yeni yatırımlarla şirketlerimizin kötü geçen 2025 yılına rağmen bundan sonrasında bir daha İSBAK gibi ve daha sonra adı geçecek diğer şirketler gibi benzer durumları yaşamaması için böyle bir talepte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin ardından üç şirketin sermaye artırımı, AK Parti'nin ret oyuna karşılık CHP'li üyelerin oy çokluğuyla meclisten geçti.
İŞTİRAKLERDE 5. MİLYARLIK ZARAR TABLOSU
CHP'li İBB yönetiminin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, belediye iştiraklerindeki ağır mali çöküşü gözler önüne sermişti. Rapordaki verilere göre, aralarında İSFALT, İSTGÜVEN, Metro İstanbul, BELTUR, HALK EKMEK ve MEDYA AŞ'nin bulunduğu 9 şirket yılı büyük eksilerle kapatmıştı. Giderlerin gelirleri katladığı tabloda en büyük açık 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira ile İSFALT AŞ'de kaydedilmişti.
İSTGÜVEN AŞ 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira, Metro İstanbul AŞ 952 milyon 990 bin 898 lira, MEDYA AŞ 220 milyon 121 bin 5 lira, HALK EKMEK AŞ 199 milyon 73 bin 971 lira, BELTUR AŞ 165 milyon 878 bin 617 lira, İSTTELKOM AŞ 149 milyon 73 bin 999 lira, İSYÖN AŞ 49 milyon 250 bin 916 lira, İSBAK AŞ 19 milyon 55 bin 715 lira zarar bildirmişti.
Toplam zarar 5 milyar 600 milyon liraya yaklaşmıştı.
KAYIP METRO KREDİSİNİN HESABI HALA VERİLMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon euro bedelindeki metro kredisinin 60 milyon Euro'luk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığı ortaya çıkmıştı.
Skandalı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söylemişti:
"Benim aklım durdu onu söyleyeyim, yani hem böyle bir şeyi işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı. Gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon Euroluk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir."