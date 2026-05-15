Başkan Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız."
