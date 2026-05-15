Başkan Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

2 Mayıs'ta Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, ʺ2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirledik.ʺ dedi. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız."

