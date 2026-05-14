Kurban Bayramı öncesi otogarlarda fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan yolcu yoğunluğunu fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek amacıyla otogarlarda denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’daki Esenler, Alibeyköy ve Harem otogarlarında gerçekleştirilen kontrollerde otobüs firmalarının bilet fiyat tarifeleri, satış süreçleri ve yolcu bilgilendirmeleri incelenirken, restoran, kafe ve dinlenme tesislerindeki temel gıda ürünlerinin fiyat etiketleri de denetime tabi tutuldu. Yetkililer, bayram süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin farklı noktalarda aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan yolcu yoğunluğunu fırsata çevirerek haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmek amacıyla şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Otogarlarda gerçekleştirilen denetimlerde bilet fiyat tarifeleri, satış süreçleri ve yolcu bilgilendirmeleri incelenirken, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Denetim gerçekleştirilen otogarlar şöyle,

  • Esenler Otogarı,
  • Alibeyköy Otogarı,
  • Harem Otogarı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Esenler Otogarı'ndaki denetimlerde Bakanlığa bağlı ekipler, otobüs firmalarının bilet tarifeleri, fiyat listeleri ve yolcu bilgilendirmelerine yönelik inceleme yaptı.

Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Esenler Otogarı'nda otobüs firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BİLET FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Denetimlerde bilet fiyat tarifelerinin vatandaşların görebileceği alanlarda bulundurulup bulundurulmadığı ile tarifelerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Ekipler ayrıca firmaların bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Bayram döneminde artan yolcu yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan uygulamada, kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerin bayram süreci boyunca farklı noktalarda devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin bayram süresince farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve bu nedenle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, bugünden sonra bayrama kadar, farklı sektörlerde denetim gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bu sektörler arasında önemli olanlardan bir tanesinin de otogarlar olduğunu vurgulayan Menteşe, bu nedenle bugün İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerde bulunduklarını kaydetti.

Menteşe, otogarda bulunan yazıhanelerde bir fiyat tarifesinin olması ve vatandaşların fiyat tarifesini görebilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Burada bir vatandaşımız 10 gün önce şehrine gideceğinde aldığı biletin fiyatı ile bugünkü biletin fiyatı ve bayramdan bir gün önceki bilet ücreti, üçünü karşılaştırmaya çalışıyoruz. Onları yazıhane sorumlularından temin etmeye çalışıyoruz. Yani burada (makul bir sebeple) ifade edilemeyecek bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Çünkü akaryakıt fiyatlarımızda da belirli bir oranda yükselmeler var maliyetler açısından. O açıdan bu denetimlerimize devam ediyoruz.

Denetimlerin sadece Esenler Otogarı'nda olmadığını, Alibeyköy Otogarı ve Harem Otogarı'nda da denetimlerin yapıldığını anlatan Menteşe, "Bu otogarımız Türkiye'nin en büyük otogarı.

Günlük burada 1200 ila 1500 civarında otobüs hareketi var. Bayramlarda da bu sayı 2 binlerin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla buradan ülkemizin diğer illerine giden vatandaş sayımız 100 binler civarında.

O nedenle vatandaşımızın yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Menteşe, otogarda sadece otobüs bileti fiyatına bakmadıklarını, restoran ve kafe hizmetlerine de baktıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda yol boyunca bulunan dinlenme tesislerinde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı temel gıda maddeleri gibi ürünlerin fiyat etiketlerini de kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların bayram alışverişi için satın alacağı ürünlerin de denetim kapsamında olduğunu hatırlatan Menteşe, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

