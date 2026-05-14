Kurban Bayramı öncesi otogarlarda fahiş fiyat denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin bayram süresince farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve bu nedenle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, bugünden sonra bayrama kadar, farklı sektörlerde denetim gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bu sektörler arasında önemli olanlardan bir tanesinin de otogarlar olduğunu vurgulayan Menteşe, bu nedenle bugün İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerde bulunduklarını kaydetti.

Menteşe, otogarda bulunan yazıhanelerde bir fiyat tarifesinin olması ve vatandaşların fiyat tarifesini görebilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Burada bir vatandaşımız 10 gün önce şehrine gideceğinde aldığı biletin fiyatı ile bugünkü biletin fiyatı ve bayramdan bir gün önceki bilet ücreti, üçünü karşılaştırmaya çalışıyoruz. Onları yazıhane sorumlularından temin etmeye çalışıyoruz. Yani burada (makul bir sebeple) ifade edilemeyecek bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Çünkü akaryakıt fiyatlarımızda da belirli bir oranda yükselmeler var maliyetler açısından. O açıdan bu denetimlerimize devam ediyoruz.

Denetimlerin sadece Esenler Otogarı'nda olmadığını, Alibeyköy Otogarı ve Harem Otogarı'nda da denetimlerin yapıldığını anlatan Menteşe, "Bu otogarımız Türkiye'nin en büyük otogarı.

Günlük burada 1200 ila 1500 civarında otobüs hareketi var. Bayramlarda da bu sayı 2 binlerin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla buradan ülkemizin diğer illerine giden vatandaş sayımız 100 binler civarında.

O nedenle vatandaşımızın yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.