MSB'den deniz yetki alanları açıklaması: "Hak ve menfaatlerimiz kararlılıkla korunmaya devam edilecek"

Bakan Güler, SAHA 2026 Fuarı kapsamında 20 ikili görüşme gerçekleştirdi ve iki ülke ile askeri ve savunma iş birliği anlaşmaları imzaladı.

TSK'nın yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında bu hafta 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 kişi yakalandı, 1344 kişi hudutlardan geçişi engellendi.

Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması kapsamında Milli Savunma Bakanlığı askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katkı sağladı ve nihai çalışmalar ilgili kurumlar tarafından sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile görüşerek savunma sanayii iş birliği konularını ele aldı ve iki ülke arasında Niyet Mektubu imzalandı.

"Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkânları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir."

DENİZ YETKİ ALANLARINA İLİŞKİN KANUN ÇALIŞMASI



Deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıyla ilgili soruya cevaben şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı.

Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.

1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 258 ŞAHIS YAKALANDI



Hudutlarımızda, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 oldu. Engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaştı.