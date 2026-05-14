CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki kurban istismarı soruşturması: Leyla Beykoz'a ev hapsi Aydan Özdemir'e adli kontrol

Soruşturma kapsamında 3 Mart'tan bu yana belediye başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürler tutuklanmıştı.

CHP'li Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ev hapsi, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bolu Belediyesine yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturmada, 11 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve tutuklanan Leyla Beykoz ile Adnan Özdemir'in avukatları müvekkillerinin tutukluluk hallerine itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Aydan Özdemir'in adli kontrol şartıyla, Leyla Beykoz'un ise tutukluluk halinin ev hapsine çevrilerek tahliyesine karar verdi. Kararın ardından iki şüpheli cezaevinden salıverildi.

KURBAN BAĞIŞLARININ VAKFA AKTARILDI

Söz konusu şüphelilerin, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfında yönetim kurulu üyesi oldukları tespit edildi. Soruşturmanın, geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarının kesim için değerlendirilmeyerek BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla yürütüldüğü öğrenildi.