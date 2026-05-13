15 yılda büyük değişim: Türkiye’de akraba evliliği en çok hangi illerde? TÜİK verileri açıkladı

TÜİK Türkiye'nin güncel akraba evliliği haritasını yayımladı. "İstatistiklerle Aile 2025" bültenine göre Türkiye genelinde akraba evliliği oranları son 15 yılda yüzde 5,9'dan yüzde 3'e geriledi. Ancak bölgesel farklar derinleşiyor; Şanlıurfa yüzde 16,9 ile zirvede yer alırken, Artvin yüzde 0,2 ile en düşük orana sahip il oldu. İşte il il akraba evliliği verileri ve son 15 yıldaki büyük değişim.

Türkiye'de akraba evliliği en çok hangi illerde? TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "İstatistiklerle Aile 2025" bülteni ile Evlenme İstatistikleri 2024 verileri, Türkiye'de akraba evliliği oranlarının bölgelere göre büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Ülke genelinde oran son 15 yılda yarı yarıya gerilerken, bazı illerde akraba evliliklerinin hala çift haneli seviyelerde seyretmesi dikkat çekti.

Verilere göre Türkiye genelinde akraba evliliği oranı 2010 yılında yüzde 5,9 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 3'e kadar düştü. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde oran Türkiye ortalamasının birkaç kat üzerine çıktı.

"İstatistiklerle Aile 2025" raporunda tüm illere ait listeye yer verilmedi. TÜİK yalnızca akraba evliliği oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10'ar ili kamuoyuyla paylaştı.

2025 YILI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ORANLAR

SIRAİL (En Yüksek Oranlar)ORAN (%)SIRAİL (En Düşük Oranlar)ORAN (%)
1Şanlıurfa%16,91Artvin%0,2
2Siirt%12,62Kırklareli%0,5
3Mardin%12,43Edirne%0,5
4Muş%12,24Bolu%0,6
5Bitlis%10,95Sinop%0,7
6Diyarbakır%10,76Gümüşhane%0,7
7Batman%10,27Zonguldak%0,8
8Hakkari%9,88Karabük%0,8
9Van%9,59Bilecik%0,9
10Ağrı%9,110Çanakkale%0,9
ŞANLIURFA ZİRVEDE YER ALDI

2025 verilerine göre akraba evliliğinin en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu. Kentte yapılan evliliklerin yüzde 16,9'u akrabalar arasında gerçekleşti.

Şanlıurfa'yı yüzde 12,6 ile Siirt, yüzde 12,4 ile Mardin takip etti. Muş'ta oran yüzde 12,2 olurken, Bitlis'te yüzde 10,9 seviyesinde ölçüldü.

Listede Diyarbakır yüzde 10,7, Batman yüzde 10,2, Hakkari yüzde 9,8, Van yüzde 9,5 ve Ağrı yüzde 9,1 oranıyla ilk 10'da yer aldı.

Böylece akraba evliliği oranının en yüksek olduğu 10 ilin tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğu görüldü.

TÜRKİYE ORTALAMASININ 5 KATINI AŞTI

TÜİK verileri, Şanlıurfa'daki oranın Türkiye ortalamasının yaklaşık 5,6 katına ulaştığını gösterdi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan 7 ilde akraba evliliği oranının yüzde 10'un üzerine çıkması, bölgesel farklılığın boyutunu ortaya koydu.

TÜİK raporunda yer alan açıklamalara göre, eğitim seviyesi, kırsal nüfus yoğunluğu, geleneksel aile yapısı ve sosyokültürel alışkanlıkların bu dağılım üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK ORAN ARTVİN'DE GÖRÜLDÜ

Listenin diğer ucunda ise Karadeniz ve Trakya illeri yer aldı. Türkiye'de akraba evliliğinin en düşük görüldüğü il yüzde 0,2 ile Artvin oldu.

Kırklareli ve Edirne'de oran yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşirken, Bolu'da yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

Sinop ve Gümüşhane'de oran yüzde 0,7 olurken, Zonguldak ile Karabük'te yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü. Bilecik ve Çanakkale ise yüzde 0,9 ile listenin son sırasında yer aldı.

Veriler, Trakya ve Karadeniz'in büyük bölümünde akraba evliliği oranlarının yüzde 1'in altına indiğini ortaya koydu.

15 YILDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelinde 552 bin 237 çift evlendi. Bunların 16 bin 635'i akraba evliliği olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında ise toplam 568 bin 395 evliliğin 18 bin 619'u akraba evliliği olarak gerçekleşmişti.

Buna göre bir yıl içinde akraba evliliği sayısında yaklaşık yüzde 10,7'lik düşüş yaşandı.

2010 yılında her 100 evlilikten yaklaşık 6'sı akrabalar arasında yapılırken, bugün bu sayı 3'e kadar geriledi.

BÖLGESEL FARK SÜRÜYOR

Türkiye genelinde oranlar düşüş eğiliminde olsa da bölgesel dağılım sosyolojik ayrışmanın devam ettiğini gösteriyor.

Batı illerinde akraba evlilikleri artık istisnai düzeye inerken, bazı doğu illerinde her 5 evlilikten birine yaklaşan oranlar dikkat çekiyor.