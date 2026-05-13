15 yılda büyük değişim: Türkiye’de akraba evliliği en çok hangi illerde? TÜİK verileri açıkladı

ŞANLIURFA ZİRVEDE YER ALDI

2025 verilerine göre akraba evliliğinin en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu. Kentte yapılan evliliklerin yüzde 16,9'u akrabalar arasında gerçekleşti.

Şanlıurfa'yı yüzde 12,6 ile Siirt, yüzde 12,4 ile Mardin takip etti. Muş'ta oran yüzde 12,2 olurken, Bitlis'te yüzde 10,9 seviyesinde ölçüldü.

Listede Diyarbakır yüzde 10,7, Batman yüzde 10,2, Hakkari yüzde 9,8, Van yüzde 9,5 ve Ağrı yüzde 9,1 oranıyla ilk 10'da yer aldı.

Böylece akraba evliliği oranının en yüksek olduğu 10 ilin tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğu görüldü.