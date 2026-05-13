15 yılda büyük değişim: Türkiye’de akraba evliliği en çok hangi illerde? TÜİK verileri açıkladı

"İstatistiklerle Aile 2025" raporunda tüm illere ait listeye yer verilmedi. TÜİK yalnızca akraba evliliği oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10'ar ili kamuoyuyla paylaştı.
2025 YILI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ORANLAR
|SIRA
|İL (En Yüksek Oranlar)
|ORAN (%)
|SIRA
|İL (En Düşük Oranlar)
|ORAN (%)
|1
|Şanlıurfa
|%16,9
|1
|Artvin
|%0,2
|2
|Siirt
|%12,6
|2
|Kırklareli
|%0,5
|3
|Mardin
|%12,4
|3
|Edirne
|%0,5
|4
|Muş
|%12,2
|4
|Bolu
|%0,6
|5
|Bitlis
|%10,9
|5
|Sinop
|%0,7
|6
|Diyarbakır
|%10,7
|6
|Gümüşhane
|%0,7
|7
|Batman
|%10,2
|7
|Zonguldak
|%0,8
|8
|Hakkari
|%9,8
|8
|Karabük
|%0,8
|9
|Van
|%9,5
|9
|Bilecik
|%0,9
|10
|Ağrı
|%9,1
|10
|Çanakkale
|%0,9