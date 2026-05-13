CHP’de mobbing ve tehdit skandalı: Özgür Özel kontrolü kaybetti!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'a "Tehdit ediyorum ulan!" diyerek ağzını iyice bozdu. Köksal ise "Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim" dedi.
CHP, yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla "yönetilemeyecek" bir hal aldı.
Partide mobbinge uğradığını belirterek AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi" açıklamasını yaptı.
Ardından "Kocanı boşa" dediğini aktardı. Köksal, "Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı" diyerek Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rezaletini hatırlattı.
Köksal, "Geçmişte bu tip olaylara karışanlar ihraç edilirdi, artık bunları eleştirenler ihraç ediliyor. Mobbinge uğradım ve artık yoruldum" dedi. Bu açıklamalar sonrası Özel'in söylediği "Burcu, 'Özgür Özel beni tehdit etti' diyor. Ona dedim ki 'İki yıl çabuk geçer Burcu. CHP iktidar olunca kapımıza gelme. Bu tehditse... Dedim ulan, daniskasını ediyorum" şeklindeki sözleri tepki topladı.
