CANLI | Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini Kazakistan'a taşıyacak: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere yine sahaya iniyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan’a gidecek olan Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZAKİSTAN'A GİDECEK
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetine icabetle Kazakistan’a gideceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Astana’da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" dedi.