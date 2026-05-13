İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi ve diğer anahat trenlerine pulman ve yataklı vagon ilave edildi.

Anahat ve bölgesel trenlere 9 günlük tatil boyunca 260 vagon eklenerek 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlandı.

Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde 8 ek sefer düzenlenerek 3 bin 864 koltuk kapasitesi artırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'YE 3 BİN 864 KİŞİLİK 8 EK SEFER

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Buna göre, 23 Mayıs – 24 Mayıs ile 30 Mayıs – 31 Mayıs tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere Ankara-İstanbul–Ankara arasında Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17. 45'te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak 8 ek seferle toplam 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.