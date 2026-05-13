DMM’den Somali’de siyasi müdahale iddialarına yalanlama

Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılmasına odaklanıyor.

Türkiye, Somali Federal Hükümeti ile Somali'nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla uluslararası hukuka uygun iş birliği yürütüyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu ve askeri unsurlarını muhalefeti baskı altına almak için kullandığı iddialarını yalanladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan, Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu, askeri unsurlarını Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Somali'nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, Somali Federal Hükümeti ile uzun yıllardır meşru ve uluslararası hukuka uygun bir iş birliği yürütmektedir. Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri; Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedeflerine odaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ VURGUSU

Açıklamada ayrıca, "Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali'nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte; Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir. Türkiye ile dost ve kardeş Somali halkı arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi amaçlayan bu tür kara propaganda faaliyetlerine ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

