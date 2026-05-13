Türkiye ve Çin arasında ortak çalışma grubu! Bakan Kurum'dan "COP31" temasları: "İş birliği içinde olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile görüştü.



Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Çin arasında konut ve şehirleşme alanında çalışma grubu kurulması kararı alındı, COP31 süreci için iş birliği teyit edildi.

Türkiye ve Çin konut ve şehirleşme alanında ortak çalıma grubu oluşturacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e ait)



ORTAK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK



İki günlük ziyaret kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Bakan Kurum, Pekin'de ilk olarak Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü. COP31, Şehircilik-konut ve Asrın İnşa Seferberliği konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, iki ülkenin konut ve şehirleşme alanında ortak çalıma grubu oluşturacağını duyurdu.