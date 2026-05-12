Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT çilesine bir yenisi Sarıyer’de eklendi. Seyir halindeki otobüsün motorundan gelen seslerin ardından alevler yükseldi. Araçtaki 25 yolcu tahliye edilirken araç demir yığına döndü.

MOTORDAN SES GELDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından ses gelmeye başladı.

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Şoför, aracı durdurarak otobüsteki yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre sonra motor kısmından yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı.

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Şoförün müdahalesine rağmen büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

