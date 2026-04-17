MHP Muğla İl Başkanlığı, Mehmet Ali Güç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Teşkilat içindeki kan değişimini resmi açıklamayla kamuoyuna aktaran MHP Muğla İl Başkanlığı, alınan kararın detaylarını paylaştı. Görev devrine ilişkin yayımlanan metinde, " Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır ." ifadelerine yer verildi.

Eski başkana hizmetlerinden ötürü minnet duyulduğunu belirten İl Başkanlığı açıklamasında, "Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç'e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege'ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

İLLE BAŞLADI İLÇELERDEN DEVAM EDİYOR

MHP'de daha önce Muğla il teşkilatı feshedilmişti. Muğla İl Başkanlığına Emrah Oltulu atanmıştı.

Ardından Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevine son verildiği duyurulmuştu. Çolak'tan boşalan göreve Osman Bulut getirilmişti.