Muğla MHP’de nöbet değişimi... Mehmet Ali Güç görevden alındı | Yeni başkan Yıldıray Ege

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı, Ula İlçe Başkanlığı koltuğunda önemli görev değişikliğine gidildiğini kamuoyuyla paylaştı. Alınan yeni karar doğrultusunda, mevcut Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç görevden el çektirilirken, boşalan makama Yıldıray Ege atandı. İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, eski başkana bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edilirken, yeni başkana başarı dilekleri iletildi.

  • MHP Muğla İl Başkanlığı, Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç'ü görevden aldı.
  • Yıldıray Ege, MHP Ula İlçe Başkanlığı görevine atandı.
  • MHP Muğla İl Başkanlığı, Mehmet Ali Güç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
  • İl Başkanlığı, Yıldıray Ege'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Muğla siyasetinde hareketli anlar yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi Ula teşkilatında kritik görev değişimi gerçekleşti. MHP Muğla İl Başkanlığı, Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç'ün görevden alındığını duyurdu.

Yeni MHP Muğla İl Başkanı olarak Yıldıray Ege atandı.

MHP Muğla İl Başkanlığı cephesinden yapılan resmi bilgilendirmeye göre, Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç görevden alındı.

'ULA'YA HAYIRLI OLSUN'

Teşkilat içindeki kan değişimini resmi açıklamayla kamuoyuna aktaran MHP Muğla İl Başkanlığı, alınan kararın detaylarını paylaştı. Görev devrine ilişkin yayımlanan metinde, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eski başkana hizmetlerinden ötürü minnet duyulduğunu belirten İl Başkanlığı açıklamasında, "Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç'e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege'ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

İLLE BAŞLADI İLÇELERDEN DEVAM EDİYOR

MHP'de daha önce Muğla il teşkilatı feshedilmişti. Muğla İl Başkanlığına Emrah Oltulu atanmıştı.

Ardından Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevine son verildiği duyurulmuştu. Çolak'tan boşalan göreve Osman Bulut getirilmişti.

