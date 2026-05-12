Bağcılar’da kamyonetle zehir sevkiyatı | Duş malzemesinin arasına 92,5 kilo eroin zulalamışlar! 1 gözaltı

Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemleri narkotik polisinin dikkatinden kaçmadı. İstanbul ile Hakkari emniyet birimlerinin koordineli yürüttüğü istihbarat ve takip süreci, Bağcılar’da düzenlenen başarılı operasyonla sonuçlandı. Hedefteki kamyoneti durduran ekipler, dışarıdan bakıldığında sıradan duş malzemesi gibi görünen paketlerin içerisine zulalanmış tam 92 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmeye çalışan 1 şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • İstanbul Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette duş malzemelerine gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
  • Hakkari ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri koordineli operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.
  • Uyuşturucu madde duş başlıkları ve diğer duş malzemelerinin içine gizlenmişti.
  • Ekipler istihbarat doğrultusunda harekete geçerek şüpheli aracı durdurdu.

İstanbul sokaklarını zehirlemeye hazırlanan uyuşturucu tacirlerinin planı, narkotik polisinin dikkati sayesinde bozuldu. Hakkari ve İstanbul emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü takip süreci, Bağcılar'da durdurulan kamyonette son buldu.

DUŞ MALZEMELERİNE GİZLENMİŞ ZEHİR SEVKİYATI

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü. İstihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, Bağcılar'da şüpheli kamyoneti durdurarak arama başlattı. Aracın arka kısmında paketli halde duran duş malzemeleri detaylı incelemeye alındı.

İstanbul ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. (Fotoğraf: AA)

DUŞ BAŞLIĞINA ZULALANMIŞ

Yapılan hassas aramalarda, masum görünümlü duş malzemelerinin içerisine gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, araca yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, yasal işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

