İstanbul sokaklarını zehirlemeye hazırlanan uyuşturucu tacirlerinin planı, narkotik polisinin dikkati sayesinde bozuldu. Hakkari ve İstanbul emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü takip süreci, Bağcılar'da durdurulan kamyonette son buldu.
DUŞ MALZEMELERİNE GİZLENMİŞ ZEHİR SEVKİYATI
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü. İstihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, Bağcılar'da şüpheli kamyoneti durdurarak arama başlattı. Aracın arka kısmında paketli halde duran duş malzemeleri detaylı incelemeye alındı.
DUŞ BAŞLIĞINA ZULALANMIŞ
Yapılan hassas aramalarda, masum görünümlü duş malzemelerinin içerisine gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin tespit edildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, araca yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, yasal işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.