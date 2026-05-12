Metroda yaşlı adamı darbeden 2 holigan yakalandı
Şampiyonluk kutlamaları sonrası Taksim Metrosu’nu savaş alanına çeviren ve kendilerini uyaran yaşlı adamı darbeden iki holigan, emniyet güçlerince yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, taraftarların yaşlı adamı galiz küfürlerle tahrik ettiği ve linç etmeye kalkıştığı belirlendi. Olay sırasında yaşlı kadının oklavayla araya girmesi dikkat çekerken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" çerçevesinde adli süreç başlatıldığı aktarıldı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, 9 Mayıs 2024'te Taksim Metrosu'nda yaşlı yolcu İ.F'ye saldıran O.K. ve N.Y.'yi gözaltına aldı.
- Şüpheliler hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
- Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından dönen alkollü grup metroda taşkınlık çıkarınca yaşlı adam grubu uyardı.
- Yaşlı adam tahrik ve küfürlere maruz kaldıktan sonra Galatasaray formalı saldırgan tarafından yumruklandı.
- Linç girişimi sırasında yaşlı bir kadın elindeki oklavayla saldırganlara müdahale etti.
İstanbul Taksim Metrosu'nda şampiyonluk kutlamalarından dönen taraftarların yaşlı yolcuya saldırdığı dehşet anlarının failleri yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs 2024 tarihinde hareket halindeki metroda yaşanan şiddet olayına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yolcu İ.F'yi metro içerisinde darbeden şüpheliler O.K. ile N.Y. tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
LİNÇ GİRİŞİMİNE OKLAVALI MÜDAHALE
Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından dönen alkollü grubun Taksim Metrosu'nda taşkınlık çıkardığı anlar kameralara yansımıştı. Çevreyi rahatsız eden grubu uyaran yaşlı adam, holiganların hedefi haline geldi. Saldırganlar, yaşlı adamı "Titre, titre, titre..." sözleri ve galiz küfürlerle tahrik etti.
"ATATÜRK'E HAKARET Mİ EDİYORSUNUZ"
Gerilimin tırmanması üzerine yaşlı adamın "Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği, ardından Galatasaray formalı saldırgan tarafından yumruklandığı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftarların linç girişimine kalkıştığı o korku dolu anlarda, yaşlı kadının elindeki oklavayla holiganlara müdahale etmesi saniye saniye kaydedilmişti.