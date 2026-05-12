CHP'li Germencik Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 3 şüpheli gözaltına alındı
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Germencik Belediyesine yönelik başlatılan 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Eski Fen İşleri Müdürü ile belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
GERMENCİK BELEDİYESİNDE SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda polis ekiplerince önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KONUYA İLİŞKİN GERMENCİK BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan, Germencik Belediyesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Mesudiye Mahallesinde doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.