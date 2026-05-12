Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: 7 şüpheli Erzurum'a nakledildi
2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Elazığ Kapalı Cezaevi’nde bulunan, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok’un da yer aldığı 7 şüpheli, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ise Erzurum’daki cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 kişi Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
- Nakledilen şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok bulunuyor.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum'da tutuklanarak Erzurum Aziziye 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.
- Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.
- Soruşturma kasten öldürme, cinsel saldırı, delilleri yok etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülüyor.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve yakından takip edilen Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
7 ŞÜPHELİ ERZURUM'A NAKLEDİLDİ
Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 kişi, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Elazığ Kapalı Cezaevi'ne konulan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, Gülistan Doku'nun sim kartına girerek verileri temizlediği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ile birlikte Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Elazığ Kapalı Cezaevi'nden alınarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL TUTUKLANMIŞTI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Aziziye 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamazken, başlatılan soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alınmıştı."Kasten öldürme", "cinsel saldırı", "delilleri yok etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov ve bazı kamu görevlileri tutuklanmıştı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.