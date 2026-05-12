Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: 7 şüpheli Erzurum'a nakledildi

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamazken, başlatılan soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alınmıştı."Kasten öldürme", "cinsel saldırı", "delilleri yok etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov ve bazı kamu görevlileri tutuklanmıştı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.