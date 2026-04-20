Avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, yüklenici firmaya gecikme cezalarının uygulanmadığı ve sıfır cihaz yerine ikinci el makine teslim edildiği belirlendi.

Sayıştay raporlarında Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde usulsüzlükler ile teknik şartname ve sözleşme hükümleri arasında uyumsuzluklar tespit edildi.

Soruşturmada eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ve Kırveli Mühendislik şirketi yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem ihale süreçlerine yönelik operasyonda eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı ve eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönemdeki karanlık ihale süreçleri ve kamu kaynaklarının israf edildiği uygulamalar bir bir gün yüzüne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni operasyonun düğmesine basıldı. Yargılamada 3 sanık hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP'Lİ SOYER'İN YAKIN EKİBİ

Soruşturma kapsamında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in danışmanlarından ve eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA eski Genel Müdürü Özkan Baturu gözaltına alındı.

Kooperatif soruşturması kapsamında halihazırda tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek ve Kırveli Mühendislik şirketi yetkilisi hakkında yeni bir gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz aylarda savcılık tarafından ifadeye çağrılan şüphelilerin, yöneltilen suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanı Güven Eken ile eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu gözaltına alındı.

3'ÜNE TUTUKLAMA

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık makamındaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Güven Eken, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma ağına takılan eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ile Kırveli Mühendislik şirketinin yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunç Soyer. (Fotoğraf: Arşiv/DHA)

SAYIŞTAY RAPORUYLA BELGELENDİ

Hukuki sürecin temel dayanağını, İZDOĞA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği şaibeli iş ve işlemler oluşturdu.

Söz konusu iddiaların büyük bölümü Sayıştay raporlarına yansıyarak resmiyet kazandı.

Raporda, Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde ciddi usulsüzlükler ile hatalı işlemler bulunduğu saptandı.

Teknik şartname ile sözleşme hükümleri arasında bariz uyumsuzluklar tespit edildi.

“Nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin, Şaşal Su Tesisi ihalesinde kurumu zarara uğrattığı ortaya çıktı.

SIFIR YERİNE İKİNCİ EL MAKİNE VURGUNU

Denetim raporlarında, avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve yüklenici firmaya yönelik gecikme cezalarının kasıtlı olarak uygulanmadığı aktarıldı.

Şişirme makinesinin sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmediği, daha sonra sıfır cihaz yerine ikinci el makineyle değiştirildiği kaydedildi.

Bu skandal süreç nedeniyle şirketin ve dolayısıyla kamu maliyesinin ciddi derecede maddi zarara uğratıldığı değerlendirmesine yer verildi.