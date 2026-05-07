Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi. Terör örgütü DHKP-C geçmişi bulunan şüphelilerin, devletin egemenlik alametlerini aşağılama ile nitelikli kasten yaralama suçlarını işledikleri saptandı.
2'Sİ CEZAEVİNE 4'ÜNE TAHLİYE
Emniyet birimlerindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İlhan Kaya ile Celal Almacı, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.
Diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU
ODTÜ yerleşkesinde 6 Mayıs günü gerçekleştirilen konser etkinlikleri esnasında bayrak açan gençlere bira şişeleri ve kemerlerle saldıran grubun başını terör örgütü DHKP-C'den hüküm giymiş İlhan Kaya'nın çektiği belirlenmişti.
Kaya'nın geçmişte DHKP-C Ankara sorumlusu sıfatıyla cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı.
Bira şişeli ve kemerli saldırganlar arasında daha önce TBMM'ye sızma girişiminde bulunan Günay Özbenli'nin yer aldığı tespit edilmişti.
Kimliği tespit edilen 6 zanlı 7 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
