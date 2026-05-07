ODTÜ’deki alçak saldırıda karar çıktı... DHKP-C hükümlüsü İlhan Kaya ve Celal Almacı tutuklandı

ODTÜ’de bağımsızlığın sembolü Türk bayrağına ve öğrencilere saldıran terör bağlantılı marjinal grubun üyeleri hakim karşısına çıktı. DHKP-C Ankara sorumlusu olduğu tespitiyle daha önce cezaevine giren İlhan Kaya ile Celal Almacı tutuklandı. 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Ankara'da ODTÜ yerleşkesinde 6 Mayıs'ta düzenlenen konserde bayrak açan gençlere bira şişeleri ve kemerlerle saldıran 6 zanlıdan İlhan Kaya ve Celal Almacı tutuklandı.
  • İlhan Kaya'nın terör örgütü DHKP-C Ankara sorumlusu sıfatıyla cezaevinde yattığı ve saldırgan grubun başını çektiği belirlendi.
  • Zanlılar devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanıyor.
  • Saldırganlar arasında daha önce TBMM'ye sızma girişiminde bulunan Günay Özbenli'nin de yer aldığı tespit edildi.
  • Diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi. Terör örgütü DHKP-C geçmişi bulunan şüphelilerin, devletin egemenlik alametlerini aşağılama ile nitelikli kasten yaralama suçlarını işledikleri saptandı.

2'Sİ CEZAEVİNE 4'ÜNE TAHLİYE

Emniyet birimlerindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İlhan Kaya ile Celal Almacı, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

Diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

ODTÜ yerleşkesinde 6 Mayıs günü gerçekleştirilen konser etkinlikleri esnasında bayrak açan gençlere bira şişeleri ve kemerlerle saldıran grubun başını terör örgütü DHKP-C'den hüküm giymiş İlhan Kaya'nın çektiği belirlenmişti.

Kaya'nın geçmişte DHKP-C Ankara sorumlusu sıfatıyla cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı.

Bira şişeli ve kemerli saldırganlar arasında daha önce TBMM'ye sızma girişiminde bulunan Günay Özbenli'nin yer aldığı tespit edilmişti.

Kimliği tespit edilen 6 zanlı 7 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

