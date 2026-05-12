İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Yapay zeka destekli programlar kullanan çete üyesi 108 şüpheli gözaltına alınırken suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

  • İstanbul merkezli 35 ilde yapay zeka destekli programlarla yasa dışı bahis ve kumar oynayan 108 şüpheli gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
  • Yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetinde bulunan 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.
  • Operasyonda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
  • Bu sitelerin reklamını yapan 111 ve ödeme işlemlerine aracılık eden 40 internet sitesine de erişim engeli uygulandı.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

35 ilde yasa dışı bahis operasyonu (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

5 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zekâ destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır.

Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır."

