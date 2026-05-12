16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte kripto para aktaran 43 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, DEAŞ’ın dijital finans ağına yönelik önemli bir operasyona imza attı. MASAK incelemeleri sonrası İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgüte kripto para üzerinden finansman sağladıkları belirlenen 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplandığı, fonların ise soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.

  • Emniyet güçleri, DEAŞ'ın finans ağına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.
  • Operasyonda örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı.
  • MASAK incelemesinde, DEAŞ bağlantılı kripto cüzdan adreslerinin Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
  • Toplanan paraların soğuk cüzdanlara aktarılarak para izinin gizlendiği belirlendi.

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren emniyet güçleri, DEAŞ'ın finans ağına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

DEAŞ’ın para kasasına darbe: İstanbul merkezli 16 ilde dev operasyon!

Operasyon kapsamında,

  • Kripto cüzdanlar üzerinden yasa dışı para toplama
  • Toplanan paraları soğuk cüzdanlara aktararak para izini gizleme
  • DEAŞ bağlantılı dijital finans yapılanması yürütme tespit edildi.

Emniyet güçleri, DEAŞ'ın finans ağına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.(Haberde yer alan fotoğraf İHA'ya aittir.)

KRİPTO CÜZDANLAR TAKİBE ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen kişilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sabah İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini de kapsayan toplam 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 43 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

